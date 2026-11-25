Con distintas versiones, Lali, Celeste Cid y Mónica Antonópulos demostraron que renovar la imagen también puede ser una oportunidad para recuperar tendencias del pasado. Las actrices coincidieron al imponer el corte de pelo llamado flixie, que marcó un antes y después en los 90.

Flixie: el corte de pelo en tendencia que eligieron Lali, Celeste Cid y Mona Antonópulos

Los cortes de pelo cortos vuelven a ganar protagonismo y algunas famosas argentinas ya se sumaron a una de las propuestas más destacadas de la temporada. Lali Espósito, Celeste Cid y Mónica Antonópulos son algunas de ellas y el estilo elegido es flixie, el cual recupera la estética de los años 90 y combina frescura, movimiento y mucha personalidad.

Con distintas versiones, las artistas demostraron que el pelo corto puede adaptarse a diferentes estilos y ocasiones. Desde opciones más descontracturadas y con textura hasta terminaciones más pulidas y sofisticadas, este corte se convirtió en una alternativa para quienes buscan renovar su imagen sin perder versatilidad.

El nombre flixie surge de la combinación de dos términos en inglés: flick (que hace referencia al movimiento de las puntas hacia afuera) y pixie, el clásico corte corto. Se trata de una versión más larga y descontracturada de este último, que se ubica a mitad de camino entre un pixie crecido y un bob muy corto.

Su principal característica es que trabaja con diferentes capas y largos para conseguir movimiento, textura y volumen. La zona de la nuca suele conservar algunos mechones más largos, con las puntas ligeramente hacia afuera, mientras que la parte superior presenta un acabado más liviano y despeinado. También puede llevarse con flequillo, ya sea recto, desmechado o hacia un costado.

En el caso de Lali Espósito, el corte se luce con un flequillo abierto y desmechado que enmarca el rostro. La cantante lo acompañó con un estilismo de impronta minimalista: una musculosa negra con escote profundo y breteles finos, que dejó los hombros al descubierto.

Lali apostó al corte flixie que es tendencia esta temporada

Por su parte, Celeste Cid apostó por una versión con mayor textura y volumen en la parte superior. Para completar su imagen, la actriz eligió un vestido negro de terciopelo con aplicaciones doradas y detalles de pedrería que recorren el escote y la zona del torso. El contraste entre el cabello corto y los detalles ornamentales de la prenda dio como resultado una propuesta sofisticada.

Celeste Cid se animó al corte flixie que es tendencia esta temporada

Mónica Antonópulos también se sumó a esta tendencia con una interpretación más descontracturada. La artista llevó el cabello corto, con mechones irregulares, flequillo lateral y un acabado ligeramente despeinado. Para acompañar el estilismo, eligió un top negro con transparencias, bordados y detalles de encaje, además de aros protagonistas.

Mónica Antonópulos cautivó con su corte flixie que es tendencia esta temporada

Corte flixie, el estilo que se adapta a distintos rostros y cabellos

Una de las ventajas de este corte es su capacidad de adaptación a diferentes facciones y texturas capilares. Aunque suele favorecer especialmente al cabello fino, porque sus capas ayudan a generar volumen y movimiento, también puede ajustarse a distintas densidades y tipos de pelo.

Además, es una alternativa interesante para quienes buscan destacar los pómulos, los ojos y las facciones. A la hora de peinarlo, se puede elegir un acabado pulido o apostar por productos texturizantes para conseguir un efecto más natural y despeinado. Su versatilidad permite renovar el clásico cabello corto y recuperar una estética noventosa con una impronta actual.

De esta manera, Lali, Celeste Cid y Mónica Antonópulos imponen la tendencia flixie, el corte de pelo que fue furor en los 90 y regresó para conquistar a las amantes del cabello corto. Este estilo noventoso vuelve esta temporada pero con una versión renovada y versátil, que combina capas, movimiento y un acabado descontracturado.