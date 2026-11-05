Mónica Antonopulos publicará su primera novela: De qué se trata “La niña orquesta”

Mónica Antonopulos es una de las actrices más multifacéticas y respetadas de la escena artística, pero decidió expandir sus horizontes creativos hacia un terreno completamente nuevo. Con una consagrada trayectoria en televisión, teatro y cine, la ganadora del premio Martín Fierro demostró a lo largo de los años una notable capacidad para encarnar personajes complejos y sumergirse en narrativas profundas. Esta búsqueda de expresión la llevó a explorar el universo de las letras, y, en las últimas horas, reveló que se animó a dar un salto definitivo hacia el mundo literario con el lanzamiento de su primera novela.

La preparación de la primera novela de Mónica Antonopulos

Gran paso para Mónica Antonopulos: publicará su primer libro

Mónica Antonopulos anunció oficialmente el lanzamiento de su primera novela, a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores este profundo cambio de rumbo artístico. En su posteo, reveló que el proceso creativo comenzó gracias al impulso de una colega. “Florencia Berthold me animó a que sea yo misma la que pueda poner con mis palabras lo que quería que llegara a otros” . A partir de esto, la propia actriz explicó que “poner el cuerpo estaba vez no mi alcanzaba” y sintió la necesidad de canalizar una hermosa historia guardada.

La preparación de la primera novela de Mónica Antonopulos

Es así como comenzó el camino de escritura, que cobró fuerza colectiva al conectarse con un grupo de autoras que compartían la misma urgencia por expresarse y con la editorial Punto y Cabra seleccionó la obra. La autora detalló que “todos los jueves hace años nos juntamos y escribimos”, consolidando un espacio de creación constante que transformó cuadernos y computadoras en mundos de ficción.

Finalmente, y, descripto por ella, tras “un proceso largo de idas y vueltas”, La niña orquesta verá la luz y cruzará fronteras. En esa misma publicación, Monna reveló que fue invitada a presentarla en Miami 2026 para hablar de su debut literario. "Me da mucha ilusión compartir La niña orquesta con todos ustedes, donde no será esta vez mi cuerpo prestado a contar otras historias, si no mi voz para contar una historia que quiero que sea leída. Nos vemos pronto", agradeció a sus seguidores, mientras ellos mostraban emoción y más interés por el mismo.

Gran paso para Mónica Antonopulos: publicará su primer libro

¿De qué trata "La niña orquesta", el libro de Mónica Antonopulos?

La primera novela de Mónica Antonopulos generó emoción en todos sus seguidores, quienes siempre esperan ver las nuevas apuestas artísticas de la actriz. Al anunciar el lanzamiento en redes sociales, provocó la ansiedad para ver de qué se trataría. Según ella misma compartió, propone un viaje íntimo y reflexivo que fusiona la memoria, la actuación y la búsqueda de la propia identidad. La trama profundiza en las vivencias de una protagonista que creció moldeando su percepción de la realidad a través de las pantallas.

“Una niña ensaya frente al espejo, inspirada en las telenovelas de los ‘90, para entender el mundo de los adultos. Años después, una actriz atravesada por la ficción construye con humor imaginarios reales, con escenarios y personajes entrañables. Su primera novela es una búsqueda de esa niña que actuaba y escribía sin saberlo”, detalla la sinopsis compartida por la misma autora.

"La niña orquesta", el libro de Mónica Antonopulos

A través de esta premisa, Mónica Antonopulos explora los límites difusos entre la fantasía de los melodramas televisivos y la crudeza de la vida cotidiana. La narrativa utiliza el recurso del humor y la ternura para desarmar la complejidad del universo adulto, resignificando el pasado de una mujer que siempre encontró en la interpretación su manera de comunicarse.