Lali Espósito volvió a captar la atención por uno de los detalles más comentados de su boda con Pedro Rosemblat. Con el paso de los días comenzaron a conocerse nuevas precisiones sobre el look elegido para la ceremonia, una creación vinculada a Justo Ocampo que combinó líneas simples y accesorios exclusivos. Las imágenes permitieron descubrir parte del trabajo detrás de la propuesta que se completó con unas exclusivas sandalias de casi dos mil dólares.

El reconocido diseñador que estuvo detrás del exclusivo vestido que usó Lali Espósito para su casamiento

Después de varios días de especulaciones sobre uno de los detalles más comentados de su boda con Pedro Rosemblat, Lali Espósito finalmente despejó las dudas. A través de una serie de imágenes compartidas en sus redes sociales, la artista mostró parte del detrás de escena de su look nupcial y confirmó que el responsable de su vestido fue el reconocido diseñador argentino Justo Ocampo.

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El diseño elegido por la cantante se destacó por una estética minimalista y una silueta inspirada en los slip dresses. Confeccionado en un tono off white que se realizó sobre una tela satinada de caída fluida, la prenda presentaba breteles finos, escote sencillo y una estructura que acompañaba la figura de la artista. Lejos de los volúmenes tradicionales, la propuesta apostó por la simpleza en los cortes y por su movimiento fluido.

Otro de los aspectos que llamó la atención del look que lució Lali Espósito fue la espalda descubierta y la presencia de una capa liviana que aportaba dinamismo al conjunto. Una falda evasé, con delicados frunces a la altura de la cadera, completó el vestido que mantuvo una línea despojada y contemporánea. Además, la artista incorporó una rosa metálica como elemento distintivo, reemplazando al tradicional ramo floral y sumando un detalle que fue destacado por sus seguidores, luego de que se conocieran las fotos de su casamiento.

Lali Espósito junto al diseñador de su vestido de casamiento, Justo Ocampo

La propuesta se completó con un accesorio que no pasó desapercibido. La reconocida cantante sumó unas sandalias metalizadas de lujo, similares al modelo Ce Soir Sandal Plateau 130 de la firma italiana Aquazzura. Se trata de un diseño plateado con plataforma, taco alto, inspiración Art Déco y acabado brillante, cuyo valor ronda los 1.905 dólares. El modelo cuenta con puntera abierta, correa con hebilla y un característico trabajo festoneado que le dio relieve al calzado.

Quien es Justo Ocampo, el reconocido diseñador que realizó el vestido de casamiento de Lali Espósito

Cabe destacar que Justo Ocampo, quien ideó el vestido de Lali Espósito para su casamiento, es un diseñador oriundo de Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes. Desde joven dejó su ciudad natal para instalarse en Buenos Aires y desarrollar una carrera vinculada al mundo de la moda. Con el paso de los años logró consolidarse dentro del diseño argentino y convertirse en una figura habitual entre artistas, celebridades y figuras públicas.

Justo Ocampo

Junto a Belén “Bely” Guevara, fundó la firma Guevara Ocampo, una marca que construyó una identidad propia combinando elementos clásicos con propuestas contemporáneas. Sus creaciones se caracterizan por el trabajo sobre texturas, materiales y recursos visuales que forman parte de la impronta distintiva de la casa de diseño. Antes de su crecimiento como diseñador independiente, realizó producciones vinculadas a vidrieras y continuó su formación mientras acumulaba experiencia en el sector.

El nombre de Justo Ocampo también trascendió en el universo de las bodas de celebridades cuando fue elegido por Stefi Roitman para crear el vestido que utilizó en su casamiento con Ricky Montaner en 2022. Aquella pieza incluía un corset, mangas desmontables, una amplia cola y un velo de tul trabajado artesanalmente. Años después, el diseñador volvió a quedar en el centro de la escena al ser confirmado como el creador del vestido de novia que Lali Espósito eligió para uno de los momentos más importantes de su vida junto a Pedro Rosemblat.

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito terminó con las especulaciones en torno a uno de los aspectos más comentados de su boda al dar a conocer la participación de Justo Ocampo en la creación de la pieza principal de su look nupcial. La información permitió completar el recorrido detrás de una elección marcada por líneas simples, detalles cuidadosamente seleccionados y por unas sandalias de casi dos mil dólares que acompañaron el conjunto.

VDV