Celeste Cid apuesta por el make up grunge glam y revive una de las tendencias más icónicas del 2010

La moda y el universo de la belleza funcionan como un péndulo constante que rescata estéticas del pasado para darles un giro actual y dinámico. Celeste Cid sorprendió en sus redes sociales con una producción fotográfica donde adoptó un estilismo que marcó una época y demostró que ciertos clásicos siempre vuelven a funcionar en la escena contemporánea. Con el cabello corto peinado con ondas suaves y un corset de encaje claro, la actriz se apropió de una propuesta beauty fuerte que trasciende las temporadas y genera conversación inmediata. Su mirada intensa y la naturalidad de sus gestos frente a la lente reafirman una vez más su lugar como un referente ineludible de estilo en el medio local. Cada detalle de su imagen cuida una estética relajada pero sumamente estudiada que captura la atención de todos sus seguidores.

Celeste Cid sorprendió con un make up glam grunge del 2010 con piel luminosa

Celeste Cid: El regreso del grunge glam con actitud

El concepto del maquillaje grunge glam dominó las alfombras rojas y los videoclips durante los primeros años de la década de 2010. En las imágenes compartidas, Celeste Cid traslada esa impronta a un plano moderno mediante el uso de sombras oscuras difuminadas alrededor de todo el ojo. Esta técnica busca un efecto ligeramente desprolijo pero muy cuidado, que huye de los acabados ultra prolijos y apuesta por la personalidad frente a las reglas estrictas de la estética tradicional.

Celeste Cid con los ojos ahumados sucios: sombra negra bien difuminada y delineado negro corrido abajo

Lejos de resultar pesado, el rostro mantiene una luminosidad sutil en la piel y los labios en un tono nude rosado que equilibra el protagonismo absoluto de la mirada. La combinación de este maquillaje con la textura romántica del corset genera un contraste visual muy interesante que define por completo el espíritu de la producción. Además, la iluminación lateral resalta las facciones de la actriz y aporta una atmósfera sumamente atractiva que evoca las mejores épocas del rock y la moda urbana.

Cómo lograr el efecto de Celeste Cid en pocos pasos

Para replicar la propuesta de Celeste Cid sin caer en excesos, el secreto principal reside en el trabajo preciso de difuminado. Conviene aplicar un lápiz delineador negro tanto en la línea de agua superior como inferior y esfumarlo con un pincel pequeño para quitar dureza y ganar profundidad. Encima de ese trazo, se deposita una sombra oscura mate o satinada y se estira suavemente hacia los extremos exteriores para alargar los ojos de manera sutil. La máscara de pestañas aporta el volumen necesario sin necesidad de recurrir a postizos recargados que resten naturalidad.

En cuanto al resto del rostro, la base debe ser ligera y fluida, permitiendo que la textura real de la piel respire y se luzca sin una capa excesiva de productos pesados. Finalmente, un labial en tonos neutros con un toque de brillo completa el balance perfecto entre la fuerza de los ojos y la frescura general.

Para el grunge glam Celeste Cid eligió los labios suaves.

Trasladar un maquillaje de estas características al uso cotidiano o a un evento nocturno requiere prestar atención a las prendas y los accesorios complementarios. El estilismo de la actriz demuestra que la ropa interior a la vista, como los corsets de encaje o las piezas de inspiración lencera, acompañan de forma orgánica la sensualidad descontracturada del grunge glam. El peinado corto con jopo lateral y textura al agua suma dinamismo y evita que el conjunto luzca demasiado formal o rígido.

La clave fundamental consiste en mantener una actitud relajada frente al espejo: este tipo de maquillaje no busca la perfección milimétrica, sino transmitir naturalidad, seguridad y un atractivo clásico que nunca pasa de moda. De esta manera, Celeste Cid confirma que las tendencias más recordadas de los años dos mil encuentran siempre un nuevo cauce para reinventarse con elegancia y personalidad en la actualidad. Una vez más, Celeste Cid demuestra que el equilibrio entre una mirada intensa y la naturalidad del rostro resulta la fórmula perfecta para brillar en cualquier ocasión.