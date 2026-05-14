Lauren Sánchez Bezos tiene la chaqueta que será tendencia este invierno

Lauren Sánchez Bezos se llevó todas las miradas al lucir una chaqueta en tendencia. La empresaria vivió una experiencia inolvidable arriba de un helicóptero y el abrigo elegido no pasó desapercibido. El diseño de inspiración aviadora y en color neutro fue el protagonista de su look urbano.

Así es la chaqueta de Lauren Sánchez Bezos que dominará el street style invernal

Lauren Sánchez Bezos lució un outfit casual, elegante y con la tendencia que dominará el invierno. Posando frente a un helicóptero y con una estética relajada pero sofisticada, la esposa de Jeff Bezos apostó por una de las prendas que promete convertirse en el abrigo estrella de los meses más fríos.

Se trata de una chaqueta de cuero en tono marrón claro y de inspiración aviadora, que rápidamente captó la atención de sus seguidores en redes sociales. Este diseño de estética vintage se destaca por mezclar funcionalidad, comodidad y glamour urbano. Además, se caracteriza por su estructura amplia y su acabado semi brillante.

Lauren Sánchez Bezos

Tal como se puede ver en el posteo que subió a su cuenta de Instagram, la chaqueta posee bolsillos frontales XL con tapa, cuello amplio y cierres visibles. Otro detalle que toma protagonismo en esta pieza son sus puños tejidos acanalados en color marrón más oscuro, los cuales aportaron un toque sporty y relajado.

Lauren Sánchez Bezos combinó esta chaqueta con un pantalón de jean en celeste clásico y de corte recto, una apuesta atemporal que permitió que el abrigo se llevara toda la atención. Para completar el estilismo, sumó gafas de sol oscuras de estilo retro y llevó el cabello recogido en una cola de caballo alta y descontracturada, ideal para potenciar el espíritu casual chic de su outfit.

Lauren Sánchez Bezos

Chaqueta de cuero, el ítem favorito para potenciar looks casuales

Las chaquetas de cuero estilo aviadora o bomber, como la que usa Lauren Sánchez Bezos, ya comenzaron a posicionarse como una de las tendencias más fuertes del invierno 2026. Inspiradas en las clásicas camperas de piloto y en la moda utilitaria de los años ‘80 y ‘90, regresaron renovadas con siluetas oversize, cueros suaves y tonos neutros como marrón chocolate, camel y caramelo.

La tendencia también responde al auge de las prendas funcionales y versátiles que pueden adaptarse tanto a looks casuales como a propuestas más sofisticadas. Asimismo, la chaqueta de cuero se convirtió así en una alternativa moderna al clásico tapado negro o a la campera tradicional.

Lauren Sánchez Bezos tiene la chaqueta que será tendencia este invierno. De manera práctica, armó un look que se llevó toda la atención en redes sociales con el ítem favorito del invierno como protagonista. Esta propuesta consolida su estilo personal y confirma el regreso de la estética aviadora en los próximos meses.