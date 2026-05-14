Zaira Nara dejó en claro que sabe cómo adaptarse a las tendencias del momento. Mediante un look pijama style, la conductora logró combinar comodidad y estilo de manera práctica y súper canchera. Además, su conjunto de aire comfy se convirtió en el protagonista absoluto de su nueva publicación en redes sociales y causó furor.

Moda y comodidad: el look de Zaira Nara que es ideal para el otoño

Zaira Nara volvió a marcar tendencia en redes sociales con un look relajado, cómodo y muy fashionista que confirma el avance del “pijama style” como una de las apuestas más fuertes de la temporada. Desde un entorno natural y otoñal, la modelo posó luciendo un conjunto de inspiración sleepwear que rápidamente llamó la atención de sus seguidores por su estética urbana, descontracturada y canchera.

El outfit estuvo compuesto por un set de dos piezas estampado en cuadrillé gris y negro, compuesto por una camisa amplia de mangas largas y un pantalón holgado de tiro alto. Esta elección de prendas recordó a los clásicos pijamas masculinos, pero reinterpretados desde una mirada moderna, femenina y con una estética street style.

Zaira Nara

Para reforzar este estilo effortless, Zaira Nara llevó la camisa anudada en la cintura, un recurso de styling que aportó estructura y resaltó su silueta. Este detalle no pasó desapercibido y confirmó, una vez más, que la conductora busca innovar en cada look.

Cabe mencionar que el pijama style se consolidó en los últimos años como una de las tendencias favoritas de celebridades, influencers y pasarelas internacionales. La propuesta busca trasladar la comodidad de la ropa de entrecasa al universo urbano sin resignar estilo. Esta moda incluye conjuntos amplios, textiles suaves, estampados relajados y siluetas fluidas que mezclan confort y sofisticación.

Zaira Nara se sumó al pijama style para un look urbano cómodo y canchero

En el caso de Zaira Nara, el look logró un equilibrio perfecto entre lo casual y lo trendy. El estampado cuadrillé aportó un aire clásico y atemporal, mientras que el corte oversized de ambas piezas reforzó la impronta relajada que domina las tendencias actuales. Además, la empresaria sumó anteojos de sol rectangulares oscuros que elevaron el outfit y le dieron un aire súper chic.

Botas de lluvia XL: el calzado que completó el look pijama style de Zaira Nara

El detalle que terminó de transformar el estilismo de Zaira Nara fueron las botas de lluvia XL en color verde. Este calzado no solo aportó un fuerte contraste cromático, sino que además sumó una impronta utilitaria y moderna muy alineada con la moda funcional que gana terreno esta temporada.

Con diseño acordonado, caña alta y terminación matte, las botas se convirtieron en las protagonistas del outfit. Al usarlas, Zaira Nara deja en claro que ya no son exclusivamente para los días de lluvia sino que también se llevan en looks urbanos como el que eligió ella. De hecho, cada vez más firmas y referentes de moda las incorporan en estilismos casuales porque aportan personalidad, comodidad y un guiño fashionista.

"Las botas de lluvia más lindas", escribió en su posteo de Instagram. De esta manera, Zaira Nara se sumó al pijama style para un look urbano cómodo y canchero, y deslumbró a sus miles de seguidores. Asimismo, confirmó que las propuestas comfy seguirán siendo protagonistas durante la temporada otoño-invierno 2026.