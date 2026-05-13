Quién es Lauren Sánchez, la esposa de Jeff Bezos que desafió prejuicios, enfrentó a su familia y se convirtió en pionera

Lauren Sánchez, es la esposa del fundador de Amazon, no siempre estuvo ligada al lujo, el confort y la comodidad. Antes de ser una de las mujeres más reconocidas del ámbito empresarial, la periodista de 56 años construyó una árdua carrera en los medios de comunicación, aunque mantuvo una dura historia de vida llegando a vivir dentro de un auto mientras su familia salía en búsqueda de comida.

Así es Lauren Sánchez, la esposa de Jeff Bezos

Wendy Lauren Sánchez nació en Nuevo México el 19 de diciembre de 1969 y se crió en el seno de una familia trabajadora del sureste de Estados Unidos. Desde muy chica su infancia estuvo atravesada por adversidades. En una entrevista que brindó para el medio The Wall Street Journal, puso en relieve las necesidades que pasó. "Veníamos de la nada. Solía dormir en la parte trasera del auto de mi abuela cuando ella iba a limpiar casas", contó. Acto seguido, añadió que de joven trató de ser azafata, pero su peso corporal fue un impedimento para ella. "En aquel entonces, te pesaban y yo pesaba 55 kilos. Me dijeron: 'Tienes que pesar 53 kilos'".

Lauren Sánchez | Instagram



Tras ver cerrada esta puerta, al terminar sus estudios universitarios en la Universidad del Sur de California, dio sus primeros pasos en la televisión regional estadounidense. No obstante, durante su formación académica fue diagnosticada con dislexia. Este trastorno en el aprendizaje significó un punto de inflexión para ella.

Sin embargo, lejos de renunciar a sus sueños, la comunicadora se fue abriendo paso al periodismo audiovisual. Inicialmente, según detalló Fox, tuvo su primer trabajo como asistente en KCOP-TV, Los Ángeles. Más tarde, logró posicionarse frente a cámara como reportera en Phoenix, logrando conquistar a la audiencia por su desempeño.

Este último trabajo, significó el trampolín para finalmente lograr un lugar destacado en la pantalla chica como presentadora televisiva. En este marco, formó parte de programas tan emblemáticos como exitosos -entre Good Day LA, Extra y Fox Sports News-, al punto tal de estar nominada para un premio Emmy, el galardón más importante de la industria televisiva a nivel global. Recién en 1999 pudo obtener este destacado premio como presentadora de UPN News 13, del canal KCOP-TV.

Durante la década los ´90, la conductora consolidó una impronta única para los televidentes, llevándola a formar parte de programas y shows históricamente liderados por presentadores varones. Sus raíces latinas, su marcado perfil y su simpleza para mantener un vínculo con la audiencia la posicionaron como una de las mujeres de los medios, aunque sin alcanzar el estatus de celebridad.

En 2003 Sánchez apareció en la portada de la revista de variedades Open Your Eyes bajo el titular: "La presentadora de noticias más popular de Estados Unidos". Esta tapa selló su estatus en la grilla televisiva.

El ambicioso perfil empresarial de Lauren Sánchez

En paralelo a su vida en los medios de comunicación, Lauren Sánchez dio riendas sueltas a cumplir su sueño: ser piloto de avión, una pasión que heredó de su padre quien era instructor de vuelo. Es por esta razón que fue en búsqueda de sus anhelos y, a los 46 años, obtuvo por primera vez su licencia. Este oficio logró fusionarlo con su carrera periodística y dio un gran salto cuantitativo en el universo empresarial: fundó la primera productora aérea cinematográfica en Estados Unidos, Black Ops Aviation, y se transformó en la primera mujer en alcanzar este tipo de adquisiciones.

Este gran salto le abrió paso a un ambiente liderado, principalmente por hombres. Por ese entonces, la esposa de Jeff Bezos ya no era sólo una figura televisiva, sino que también una referente de negocios. Entre los proyectos que encabezó su compañía, se destacaron colaboraciones con empresas reconocidas tales como Amazon, Netflix, Fox y Blue Origin.

La vida privada de Lauren Sánchez

En 2001, Lauren Sánchez se convirtió en madre por primera vez de Nikko González, producto de su romance con el exjugador de la NFL Tony Gonzalez. Tras separarse por primera vez, conoció al agente de Hollywood Patrick Whitesell con quien se casó y tuvo dos hijos: Elle y Evan.

Aún unida en matrimonio con el poderoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, en 2019, Lauren hizo pública su relación con Jeff Bezos, el fundador de Amazon, quien también estaba unido matrimonialmente con MacKenzie Scott; ambos afirmaron que estaban separados desde hace tiempo de sus respectivas parejas. En esta época, el diario National Enquire trató de extorsionar a Bezos con fotos íntimas presuntamente filtradas junto a su nueva novia. Pero, el empresario lo confrontó públicamente y denunció esta intimidación.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez | Instagram



Por su parte, la unión del amor entre Sánchez y Bezos expandió aún más su imagen pública y ocupó cargos ejecutivos de alto nivel como la vicepresidencia del Bezos Earth Fund. Con el tiempo fue consolidando un rol como activista en causas globales. Formó parte de la misión espacial suborbital de 10 minutos, financiada por el proyecto aeroespacial de su marido -por aquel entonces prometido- con una inversión de 10.000 millones de dólares. Esta experiencia estuvo cargada de un gran impacto para ella y decidió expandirlo al público. "Protejamos este planeta en el que vivimos; es el único que tenemos", manifestó conmovida.

Desde el plano personal, realizó donaciones millonarias a This Is About Humanity, una organización que trabaja especialmente en niños migrantes con la frontera de México -región que había sido su tierra natal-; siendo reconocida públicamente por su activismo en causas de estas características. También, siguiendo con su compromiso con los más pequeños, desempeñó una faceta en el universo literario. Atravesada por el diagnóstico que sufrió en su etapa de juventud, en 2024 lanzó un libro infantil "La mosca que voló al espacio" el cuál estuvo inspirado en su experiencia con la dislexia.

Mientras consolidaba su imagen al lado de grandes referentes mundiales, en su vida privada se enfrentaba a litigios judiciales con su hermano Michael Sánchez, aunque nunca trascendieron los motivos que los llevaron a la pelea. En paralelo, consolidó su imagen pública y reforzó su influencia filantrópica.

Así, Lauren Sánchez logró pisar fuerte en una agenda dominada especialmente por hombres, venciendo prejuicios y convirtiéndose en pionera en liderar empresas de gran impacto económico y tecnológico. Su paso por el mundo de la comunicación y su espíritu de búsquedas la llevaron a vincularse empresarialmente con uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo, Jeff Bezos, consagrándose así no sólo en su esposa, sino también, en su mano derecha.

