Máxima Zorreguieta volvió a captar la atención durante una actividad de su agenda institucional. Fiel a su estética fashionista, la monarca sorprendió con un look sofisticado que se destacó por un particular detalle en color verde y rompió con la sastrería clásica. Sin dudas, su outfit se convirtió en una verdadera declaración de estilo.

El verde disruptivo que elevó el look sofisticado de Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta combinó elegancia, modernidad y un fuerte guiño trendy en una nueva aparición pública. En esta oportunidad, la reina de los Países Bajos participó junto a la ministra de Educación, Cultura y Ciencia, Rianne Letschert, de la principal exposición y de una serie de conversaciones con voluntarios y personal del Estado de la Moda, en el marco de la Bienal del Estado de la Moda que se celebra del 14 de mayo al 28 de junio en distintos puntos de Arnhem.

Siguiendo su estilo audaz y refinado, Máxima Zorreguieta eligió un outfit monocromático en blanco que elevó con impactantes detalles en verde, logrando un equilibrio perfecto entre glamour clásico y vanguardia contemporánea. Como en otras oportunidades, el look elegido para esta ocasión no tardó en viralizarse entre especialistas en moda y seguidores de la realeza europea.

La original “mancha” verde del look de Máxima Zorreguieta con la que revolucionó la sastrería clásica

La esposa del rey Guillermo Alejandro apostó por un sofisticado traje sastrero blanco compuesto por un blazer estructurado de corte recto y pantalón amplio de caída fluida. Debajo llevó una blusa minimalista que mantuvo la armonía estética del conjunto. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo apareció en el diseño verde que llevó su saco. Se trata de una intervención textil muy utilizada en piezas de alta costura y sastrería de autor, que se llevó todas las miradas y halagos.

Este detalle, que puede parecerse a una "mancha", funciona como punto focal del outfit de Máxima Zorreguieta. Además, este recurso rompe con la sobriedad del traje blanco y aporta un efecto moderno, elegante y disruptivo, alineado con las tendencias actuales que incorporan intervenciones artesanales y motivos naturales en prendas sastreras.

Máxima Zorreguieta sumó personalidad a su look con accesorios y calzado en color verde

El verde fue el absoluto protagonista del estilismo de Máxima Zorreguieta ya que como accesorios sumó una pequeña cartera rígida en tono esmeralda oscuro y pequeños aros haciendo juego. Como si esto fuera poco, su calzado también llevó este color. Estos complementos rompieron con la neutralidad de su look y aportaron mucha personalidad.

La original “mancha” verde del look de Máxima Zorreguieta con la que revolucionó la sastrería clásica

La elección de Máxima Zorreguieta no pasó desapercibida porque mezcló elementos tradicionales de la moda royal con recursos más actuales y llamativos. Cabe destacar que no es la primera vez que la monarca demuestra cómo elevar una propuesta elegante con toques estratégicos. A lo largo de los años construyó una identidad fashionista que apuesta por básicos, tonos vibrantes, capas, joyería XL y combinaciones poco convencionales. En esta ocasión, volvió a confirmar que el secreto de sus looks está en los detalles.

De esta manera, la original “mancha” verde del look de Máxima Zorreguieta con la que revolucionó la sastrería clásica reafirmó una vez más su lugar como una de las royals más influyentes de la moda en la realeza. Una apuesta audaz, sofisticada e innovadora que no pasó desapercibido en un nuevo recorrido de su agenda institucional.