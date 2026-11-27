Zaira Nara desfiló en el recital de María Becerra, que realizó en el Movistar Arena, con una puesta que combinó sensualidad, moda y fantasía. Fiel a su estilo, la top model se encargó de llevarse todas las miradas con un look que combinó un mono entallado, botas XL y un beauty look sofisticado.

Zaira Nara se sumó al universo de Quimera Tour con un look audaz

Zaira Nara mostró su versatilidad fashionista y sorprendió con una apuesta de alto impacto durante el show de María Becerra. La modelo fue una de las invitadas especiales que tuvieron la oportunidad de recorrer el escenario junto a otras personas en el bloque de Jojo, uno de los personajes que forman parte del universo de Quimera, el álbum de la cantante.

Para la ocasión, Zaira Nara eligió un estilismo de inspiración "Cat woman", con una estética sensual, audaz y de impronta rockera. El gran protagonista fue un mono ajustado de charol negro, una prenda de efecto brillante que se adaptó a su silueta y se destacó por su profundo escote en V, que aportó un detalle de sensualidad.

El look "cat woman" de Zaira Nara: mono al cuerpo de charol, botas de taco alto y pelo suelto

Zaira Nara completó el outfit con unas botas XL de charol negro, de caña alta y taco elevado en color dorado. El calzado reforzó la impronta escénica de la propuesta y sumó un contraste llamativo gracias al detalle metálico de los tacos. Sin embargo, hubo un accesorio que terminó de transformar el estilismo y lo convirtió en una apuesta especialmente llamativa: unas grandes alas negras que llevó sobre la espalda. El complemento reforzó la estética de fantasía y le dio al conjunto una impronta teatral, en sintonía con el universo de personajes que María Becerra presentó sobre el escenario.

"No soy un ángel", escribió Zaira Nara en inglés junto a la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, donde mostró distintos detalles de su vestuario y algunos momentos de su experiencia durante el espectáculo. De esta manera, la top model dejó ver tanto la preparación de su look como su participación en una de las intervenciones especiales de la noche.

Maquillaje soft glam y pelo lacio: los detalles beauty de Zaira Nara para su look de alto impacto

La propuesta de Zaira Nara para brillar en el escenario también incluyó un beauty look pensado en detalle. Para acompañar el mono de charol y las imponentes alas negras, la conductora apostó por un maquillaje soft glam, con una piel luminosa, labios en tono nude y una mirada protagonista que aportó profundidad sin recargar el resultado.

El look "cat woman" de Zaira Nara: mono al cuerpo de charol, botas de taco alto y pelo suelto

En cuanto al cabello, Zaira Nara llevó su melena suelta y lacia, con un acabado prolijo que contrastó con la fuerza visual del vestuario, logrando un equilibrio entre una estética sofisticada y el espíritu audaz de su personaje. Así fue el look "cat woman" de la empresaria para desfilar en el show de María Becerra: un mono al cuerpo de charol, botas de taco alto y alas gigantes.