Juliana Awada, Zaira Nara y más famosas coinciden en que las blusas románticas son las favoritas de la temporada primavera verano 2027. Una prenda que recupera detalles clásicos y se adapta fácilmente a diferentes estilos, desde los más relajados hasta los más sofisticados.

Juliana Awada y Zaira Nara confirman cuál es la blusa que será furor esta temporada

Las blusas románticas pisan fuerte esta temporada y se posicionan como una de las prendas protagonistas del guardarropa femenino. Con inspiración vintage, detalles delicados y diseños que combinan transparencias, bordados y volados, esta tendencia conquista a las famosas, que encontraron en este tipo de piezas una alternativa versátil para elevar sus looks cotidianos.

Entre las referentes que apostaron por esta estética se encuentran Juliana Awada y Zaira Nara, quienes demostraron que las blusas de impronta romántica pueden adaptarse a diferentes estilos y ocasiones. La empresaria textil eligió una blusa en tono beige confeccionada en gasa. El diseño se distingue por los pliegues en la zona del torso y un cuello alto fruncido con pequeños volados, que aportan volumen en la parte superior.

Juliana Awada y su hija, Valentina Barbier

Además, suma detalles de encaje en la caída, un recurso que refuerza su estética vintage y le da un acabado sofisticado. Una pieza delicada que refleja su gusto por las prendas atemporales y los diseños de líneas sutiles. Por su parte, Zaira Nara se inclinó por una versión en rosa, un color que potencia el costado femenino de esta tendencia. La modelo llevó una blusa de mangas largas y abullonadas, con puños ajustados y un lazo en el escote que funciona como detalle central. La silueta holgada y el tejido liviano aportan movimiento, mientras que el tono pastel le sumó frescura a la prenda.

Zaira Nara

Blusas románticas: las famosas que imponen la tendencia de la temporada

Mariana Fabbiani también se sumó a la tendencia con una blusa blanca de inspiración artesanal. El diseño presenta un elaborado trabajo de bordados calados con motivos circulares que recorren toda la pieza. Las mangas largas, ligeramente abullonadas, y los volados en el ruedo aportan volumen, mientras que su silueta amplia refuerza esa impronta romántica. La conductora la combinó con un jean de lavado clásico, una elección que equilibra la delicadeza de la blusa con una prenda informal.

Mariana Fabbiani

Nicole Neumann, en tanto, apostó por una versión blanca de espíritu bohemio y sofisticado. Se trata de una blusa de escote alto tipo halter, con una abertura que deja los hombros al descubierto y mangas amplias que caen de manera independiente. El tejido liviano y los pliegues generan una silueta fluida, mientras que los detalles de encaje en el ruedo suman una terminación delicada. La top model completó el estilismo con un short blanco de encaje, en un conjunto monocromático que potencia la estética romántica de pies a cabeza.

Nicole Neumann

María Vázquez encontró otra manera de llevar esta tendencia y la incorporó a un estilismo de inspiración boho. La empresaria eligió una blusa blanca con mangas largas y abullonadas, puños definidos y un destacado cuello con encaje que sobresale por encima de las demás prendas. La llevó por debajo de un chaleco tejido en color naranja y un jean celeste de corte recto. Como accesorios, sumó anteojos de sol y un pañuelo estampado al cuello, detalles que le dieron personalidad a una propuesta relajada.

María Vázquez

Por último, Gege Neumann no quiso quedarse atrás y apostó por una versión de broderie en color blanco, que se caracterizó por sus mangas largas, detalles calados y terminación en pico. Para potenciar aún más este ítem de moda, sumó un pantalón de jean wide leg en tono azul y cinturón de cuero en camel.

Gege Neumann

Cómo llevar las blusas románticas que marcan tendencia

Uno de los grandes atractivos de esta tendencia es su versatilidad. Las blusas con encaje, bordados, volados y mangas protagonistas funcionan tanto con jeans y pantalones de vestir como con shorts y faldas. Para un resultado más relajado, se pueden combinar con denim y sandalias; mientras que, para una propuesta más elegante, basta con sumarlas a prendas sastreras y accesorios discretos.

Los tonos blancos, beige y pastel refuerzan su costado delicado, aunque también es posible encontrar versiones en colores más intensos. La clave está en elegir diseños con detalles que aporten textura y movimiento, sin perder de vista la comodidad.

De esta manera, Juliana Awada, Zaira Nara y más famosas coinciden: las blusas románticas son la clave para esta temporada. Una tendencia que recupera el encanto de la estética vintage y demuestra que los pequeños detalles pueden transformar por completo un look.