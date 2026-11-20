Zaira Nara volvió a dar cátedra de estilo con un diseño audaz y fiel a su estética sensual. La empresaria lució un look con encaje, transparencias y el color del verano 2027 para la presentación de su cápsula de sandalias y no pasó desapercibido.

El vestido sensual y trendy de Zaira Nara que se llevó todas las miradas

Zaira Nara volvió a captar todas las miradas con una elección fashionista que reúne algunas de las tendencias más fuertes de la temporada. En esta oportunidad, la top model lanzó su nueva cápsula de sandalias para la firma de Ricky Sarkany y, para la ocasión, eligió un atuendo que combinó sensualidad, transparencias y uno de los colores protagonistas del verano 2027.

La apuesta de Zaira Nara consistió en un vestido largo y entallado, confeccionado en encaje amarillo con motivos florales bordados. La particularidad del diseño estuvo en su confección sin forro, tanto en el cuerpo como en la falda, lo que generó un efecto de transparencia total y dejó a la vista la ropa interior. Un recurso audaz que volvió a poner en primer plano una de las elecciones favoritas de la conductora.

El look de Zaira Nara que combina encaje, transparencias y el color del verano 2027

El diseño de Zaira Nara también se destacó por su escote estilo bustier, con copas triangulares armadas y costuras marcadas que definieron la zona del busto. Los breteles finos y regulables aportaron delicadeza, mientras que el escote recto y bajo en la espalda sumó otro detalle de sensualidad a la silueta.

Para completar el estilismo, Zaira Nara eligió unas sandalias tipo ojotas de punta cuadrada, con base en celeste pastel y tiras transparentes. Un calzado de impronta minimalista que contrastó con el protagonismo del vestido y adelantó uno de los modelos de su colección.

El look de Zaira Nara que combina encaje, transparencias y el color del verano 2027

Color amarillo y transparencias, protagonistas del verano 2027

Más allá de la silueta y las transparencias, el color fue otro de los grandes aciertos de la elección de Zaira Nara. Su vestido realizado en tono amarillo no fue casualidad ya que el mismo se posiciona entre los destacados de la temporada primavera-verano 2027 y gana terreno en vestidos, conjuntos y accesorios. Luminoso, vibrante y asociado a los días de sol, aparece como una alternativa para salir de los clásicos neutros y sumar energía a los looks estivales.

Por otro lado, Zaira Nara confirmó su afinidad por las prendas que juegan con las transparencias y dejan la piel a la vista. Lejos de ser una elección aislada, este recurso se consolida poco a poco como uno de los favoritos de la temporada y aparece en vestidos de encaje, diseños de inspiración lencera y piezas confeccionadas en tejidos livianos.

De esta manera, el look de Zaira Nara que combina encaje, transparencias y el color del verano 2027 se llevó todas las miradas en el evento y en las redes sociales. Con esta apuesta, la presentadora volvió a mostrar cómo armar un look de alto impacto con tendencias y detalles jugados.