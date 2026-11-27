Una vez más, Zaira Nara volvió a cautivar con una apuesta de moda que no pasó inadvertida y reafirmó su lugar como referente de estilo. En esta oportunidad, la top model marcó tendencia con un look total white que se destacó por dos prendas claves: blazer oversize y original falda translúcida.

Zaira Nara volvió a sorprender con un estilismo audaz que deja su piel al descubierto

Zaira Nara demostró que no le teme a las apuestas audaces y cautivó a sus seguidores de Instagram con un look que no tardó en llamar la atención. La modelo compartió imágenes de su estilismo y marcó tendencia con una propuesta total white en la que las transparencias fueron las grandes protagonistas.

Fiel a su impronta fashionista, Zaira Nara eligió prendas que dejan parte de su piel al descubierto y combinó diferentes texturas para conseguir un resultado sensual, sofisticado y con mucha personalidad. En esta oportunidad, la empresaria se inclinó por una paleta completamente blanca y apostó por un blazer oversize de silueta amplia, hombros estructurados y solapas clásicas. Lo llevó abierto y sin una prenda que cubriera por completo el torso, dejando a la vista un corpiño en tono nude que aportó un juego de contrastes y reforzó la impronta descontracturada del conjunto.

Zaira Nara marcó tendencia con un look total white: blazer oversize y original falda translúcida

Sin embargo, el verdadero protagonismo se lo llevó la parte inferior del estilismo. Zaira Nara eligió una original falda de tiro bajo que se destacó por su diseño de capas y sus paneles de tela translúcida. La pieza presenta una base muy corta, mientras que por encima incorpora largos paños de material transparente que caen hasta los tobillos y permiten ver las piernas a través de la tela.

Este diseño se aleja de las versiones tradicionales y propone una manera diferente de incorporar las transparencias al vestidor. El efecto de superposición genera movimiento al caminar, aporta liviandad y transforma una prenda clásica en una pieza de fuerte impacto visual. Además, el contraste entre la estructura del blazer y la caída fluida de la falda consigue un equilibrio entre elegancia y sensualidad.

Zaira Nara marcó tendencia con un look total white: blazer oversize y original falda translúcida

La elección de Zaira Nara también vuelve a poner en escena una de las tendencias que gana terreno en la moda: las prendas transparentes como protagonistas de los looks. Lejos de quedar reservadas exclusivamente para vestidos de noche o propuestas de fiesta, las telas translúcidas se incorporan a faldas, pantalones, blusas y superposiciones, con diferentes niveles de exposición de la piel.

En este sentido, la apuesta de Zaira Nara funciona como inspiración para quienes buscan animarse a jugar con las transparencias sin recurrir a los clásicos vestidos de red o encaje. La clave está en combinar una pieza que deje ver la piel con otras de líneas más estructuradas, para crear contrastes y darle personalidad al outfit.

Los accesorios que completaron el look jugado de Zaira Nara

Para completar su apuesta total white con transparencias, Zaira Nara eligió accesorios que acompañaron la estética minimalista del estilismo sin quitarle protagonismo a las prendas. La conductora sumó una pequeña cartera blanca de mano, de formato compacto, que mantuvo la armonía cromática y aportó un detalle delicado.

Como calzado, llevó sandalias minimalistas de tiras finas tipo ojotas, una elección que dejó los tobillos y los pies al descubierto y acompañó la liviandad de la falda. Como toque final, incorporó gafas de sol oscuras y alargadas, que sumaron un aire sofisticado y contrastaron con la luminosidad del blanco.

Los accesorios que completaron el look jugado de Zaira Nara



De esta manera, Zaira Nara encontró en una apuesta audaz la oportunidad de mostrar su faceta más fashionista y marcó tendencia con un look total white. Con un blazer oversize y una original falda translúcida, logró una propuesta que combina sensualidad, sofisticación y personalidad.