En un momento personal marcado por una nueva oportunidad en el amor, Zaira Nara compartió una reflexión sobre el matrimonio en redes sociales que puso el foco en la independencia económica y la libertad individual dentro de las relaciones, y llamó la atención de sus seguidores.

En medio de su reconciliación con Jakob von Plessen, Zaira Nara compartió un mensaje sobre el amor

Zaira Nara volvió a generar repercusiones en las redes sociales, esta vez por una reflexión vinculada al matrimonio, el amor y la autonomía personal. En medio de su reconciliación con Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos, la empresaria compartió una publicación que no pasó inadvertida entre sus seguidores y despertó distintas interpretaciones.

Sin escribir ningún comentario propio ni sumar aclaraciones, Zaira Nara replicó un posteo que planteaba una mirada diferente sobre las conversaciones que suelen darse entre mujeres. "Por un vestuario de chicas donde se hable de negocios, finanzas e inversiones tanto como de la boda de ensueño y cuándo será que se vendrá el proposal", decía el mensaje que eligió compartir en sus historias de Instagram.

Zaira Nara

La reflexión de la conductora continuaba con una definición sobre los vínculos afectivos y la importancia de conservar la independencia dentro de una pareja. "No me mal entiendan, amo el amor pero más amo la libertad. Y esta no es completa sin autonomía", expresaba el texto escrito con letras blancas sobre un fondo negro.

Con este gesto, Zaira Nara dejó que las palabras hablaran por sí solas y puso sobre la mesa un debate que va más allá de los proyectos románticos: la importancia de construir una vida propia, desarrollar independencia económica y tener libertad para tomar decisiones personales.

Zaira Nara compartió una reflexión acerca del matrimonio y sorprendió a sus seguidores

La publicación cobró especial interés por el presente sentimental de la top model, quien atraviesa una nueva etapa junto a Jakob von Plessen. Aunque no acompañó el mensaje con declaraciones sobre su situación de pareja ni hizo referencias directas al matrimonio, su publicación despertó curiosidad entre quienes siguen de cerca sus movimientos en las redes sociales.

De esta manera, Zaira Nara compartió una reflexión acerca del matrimonio y sorprendió a sus seguidores. Si bien no fue un posteo creado por ella misma, coincidió con las palabras del mensaje en cuestión que propone una mirada diferente sobre las charlas entre mujeres y plantea sobre la independencia y la libertad individual en una relación amorosa.

Zaira Nara contó cómo es su vínculo actual con Jakob Von Plessen

Después de estar cuatro años separados, Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron darse una nueva oportunidad, aunque con una modalidad de pareja diferente a la que habían tenido en el pasado. La reconciliación no significó volver a vivir bajo el mismo techo ni cambiar las costumbres que cada uno desarrolló durante el tiempo que estuvieron separados.

Jakob Von Plessen y Zaira Nara

Durante una entrevista en Vale cuatro, el ciclo de DGO Stream, Zaira Nara habló sobre las condiciones que establecieron para esta nueva vuelta con Jakob Von Plessen. “La verdad es que los dos viajamos mucho porque tenemos vidas como muy independientes”, explicó al aire. Luego, se refirió a la charla que tuvieron antes de retomar la relación y a la decisión de conservar ciertos hábitos: “Con los viajes que tenemos, con la vida que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’”.