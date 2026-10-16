El look fashionista de Zuzu Coudeu que combina el estilo urbano con un calzado clásico

Zuzu Coudeu volvió a mostrar su particular estilo mediante sus redes sociales. En esta oportunidad, la hija de la empresaria Sol Acuña llevó una combinación de prendas relajadas y detalles sofisticados que aportaron personalidad a su estilismo, y cautivó a sus seguidores.

Zuzu Coudeu mostró cómo llevar denim con zapatos de punta y sumar elegancia

Zuzu Coudeu apostó por una combinación que demuestra cómo transformar prendas cotidianas en un estilismo con personalidad. Con una base casual y descontracturada, la influencer sumó un calzado elegante que elevó el conjunto y generó un contraste de estilos.

El look de la modelo tuvo como protagonistas una musculosa sin mangas en tono blanco, con una estampa gráfica en el frente, y un jean de corte baggy. La silueta holgada del pantalón aportó movimiento y recuperó la estética urbana, mientras que el tono clásico del denim permitió mantener una base versátil y fácil de combinar.

Zuzu Coudeu

Sin embargo, el detalle que marcó la diferencia estuvo en el calzado elegido para esta ocasión. Zuzu Coudeu eligió unos zapatos negros de punta fina, con taco bajo y una delicada tira sobre el empeine. Este ítem, asociado tradicionalmente a conjuntos más formales, contrastó con el carácter informal del jean y aportó una cuota de elegancia al estilismo.

Sin dudas, Zuzu Coudeu conoce de tendencias y sabe cómo armar un look fashionista. De hecho, esta combinación reflejó una de las claves de la moda actual: mezclar prendas y calzados de diferentes universos para conseguir un resultado original. En este caso, el denim de impronta relajada se complementó con un zapato de líneas refinadas, que estilizó visualmente la figura y sumó un aire chic sin perder naturalidad.

Zuzu Coudeu

Los accesorios completaron la propuesta de Zuzu Coudeu: llevó una cartera negra colgada en su hombro y con un pañuelo estampado anudado a una de sus asas, un detalle que sumó color y textura. La joven también incorporó joyería delicada, como anillos y pulseras doradas, en sintonía con la sencillez del conjunto.

Casual chic: la estética elegida por Zuzu Coudeu para visitar un local de indumentaria

Zuzu Coudeu apostó por un estilo casual chic, en el que las prendas relajadas se combinaron con accesorios y complementos de impronta elegante. Su outfit logró el equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia, sin necesidad de recurrir a conjuntos demasiado formales.

Casual chic: la estética elegida por Zuzu Coudeu para visitar un local de indumentaria

Su posteo en Instagram, donde reúne más de 160 mil seguidores, la muestra luciendo esta apuesta sofisticada y moderna en un local de indumentaria, donde se llevó toda la atención. De esta manera, Zuzu Coudeu eligió un look fashionista que combina el estilo urbano con un calzado clásico. Además, enseñó cómo armar una propuesta actual de manera práctica y sin resignar comodidad.