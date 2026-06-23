Zuzu Coudeu mostró la nueva decoración de su casa: estilo moderno, doble mesa en el living y la alfombra que es tendencia

Zuzu Coudeu, reconocida modelo e influencer y heredera del buen gusto de su madre, la diseñadora Sol Acuña, sorprendió con sus elecciones de diseño de interiores. A través de sus redes sociales, la joven mostró los avances en la decoración de su departamento, destacando un estilo moderno y luminoso que refleja su personalidad.

Zuzu Coudeu contó a sus seguidores los cambios en su casa.

El living de Zuzu Coudeu, un espacio multifuncional y dinámico

Con mucha frescura, Zuzu Coudeu relató cómo integra cada elemento para transformar su living en un refugio personal, lleno de detalles estratégicos que marcan la diferencia y logran una atmósfera equilibrada. El living es el protagonista absoluto de esta transformación, donde la comodidad se encuentra con el diseño de vanguardia. La influencer optó por una configuración dinámica que permite aprovechar cada metro cuadrado, evitando la sensación de sobrecarga que suelen generar los espacios modernos.

Así es el living de Zuzu Coudeu

Una de las propuestas más llamativas que implementó Zuzu Coudeu fue la incorporación de una doble mesa de centro, una elección arriesgada que otorga mucha profundidad y dinamismo al área social. Esta disposición no solo resulta estéticamente atractiva, sino que también ofrece la versatilidad necesaria para distintos usos diarios, como recibir visitas o disfrutar de un momento de relax absoluto en el sofá de líneas contemporáneas. La elección del mobiliario de madera, junto con la lámpara de mesa en tonos verdes, aporta un contraste de calidez muy acertado en la decoración general.

Los detalles del nuevo living de Zuzu Coudeu

La alfombra que es tendencia y los detalles en el mobiliario

Bajo la zona de estar, una alfombra de textura natural y tonos neutros se robó todas las miradas, consolidándose como un elemento indispensable de la temporada. Este accesorio aporta calidez al ambiente y conecta visualmente las piezas de mobiliario, creando un marco perfecto para la zona de descanso y aportando una base neutra sobre la que resaltan los demás objetos decorativos. El mueble de televisión en madera clara ofrece un soporte ideal para pequeños objetos de decoración y una vela aromática, reforzando la estética minimalista pero llena de vida que Zuzu eligió para su hogar.

A pesar de sentirse satisfecha con los cambios, Zuzu busca siempre la mejor versión para su hogar. En el video, la modelo consultó a sus seguidores sobre la posición de una mesa auxiliar, reconociendo que ciertos sectores aún requieren un toque de organización para que el espacio no luzca demasiado lleno. La joven se encuentra en pleno proceso creativo para el rincón del comedor, donde proyecta sumar una mesa redonda y estanterías para exhibir sus objetos favoritos, una solución ideal para aportar orden y estilo en una misma propuesta.

Zuzu Coudeu en proceso de decoración de su living

El hogar de Zuzu Coudeu es, sin duda, un reflejo de su evolución personal y profesional, donde se nota la influencia de su entorno y su ojo crítico para la estética. Cada rincón está pensado para que la vida cotidiana fluya con comodidad, sin resignar el atractivo visual que toda casa moderna merece.