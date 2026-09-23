La intimidad del viaje de Zuzu Coudeu, la hija influencer de Sol Acuña que elige Biarritz y Cap Ferret para sus vacaciones en familia

Acostumbrada a los viajes por ser una de las influencers más requeridas por las marcas, Zuzu Coudeu (22) también suele recorrer el mundo cuando le llega el momento de vacacionar en familia. Y fue en la primera quincena de septiembre cuando junto con sus padres, la exmodelo Sol Acuña y Hernán Coudeu, y su hermano Lucio, emprendieron un viaje de los no tradicionales pero altamente placentero.

El clan familiar eligió la costa occidental de Francia, como la Costa Vasca y la región de Aquitania, para disfrutar de paisajes de ensueño y una calidad de vida lejos del estrés cotidiano y muy aferrada a las costumbres lugareñas.

Zuzu Coudeu en un look clásico para la playa.

Según refleja en sus redes, Zuzu se vio altamente sorprendida por dos ciudades emblemáticas de esa costa atlántica como Cap Ferret y Biarritz, esta última una de las capitales mundiales del surf. De ambas se declaró abiertamente enamorada, con comentarios alusivos como “espero volver, qué lugar tan tan lindo Cap Ferret”, o “estoy como loca con este lugar!!!”

La influencer, Zuzu Coudeu, y su familia de vacaciones en Europa

En la Costa Vasca quedó deslumbrada con la destreza de los jóvenes deportistas por el mar, y declaró en una historia que “me podría quedar horas viendo como surfean”. La buena mesa, con los exquisitos frutos de mar de la zona, no podían faltar en sus posteos, sobre todo los grandes bandejones de ostras y de langostinos. Una de las fotos más emblemáticas es el grupo familiar completo almorzando en un restó con vista a la playa en Cap Ferret con los cuatro sonriendo de felicidad.

Zuzu Coudeu, Sol Acuña, Hernán Coudeu, y su hermano Lucio en un restó de Cap Ferret.

El recorrido no podía dejar de lado las ciudades vascas del norte de España, sobre todo San Sebastián, donde la bloguera se deleitó con una porción de torta vasca. Y como la ropa es una de sus debilidades, las fotos de sus distintos outfits la mostraron tanto en trajes de baño a orillas del mar como lookeada para las distintas salidas sociales o recreativas.

La influencer posa en las playas de Europa.

Dueña de un estilo que conjuga las nuevas tendencias con lo clásico y tradicional, Zuzu encarna con suceso la herencia fashionista de su madre, Sol Acuña, con impronta propia.