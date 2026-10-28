María Vázquez presentó la nueva colección de su marca de lino y reveló qué prendas serán tendencia esta primavera

Con la temporada de polo argentina en pleno desarrollo, María Vázquez se multiplica acompañando la actividad deportiva de su marido y de sus hijos, Adolfo (51), Poroto (20), Mía (23) y Myla Cambiaso (15), sin descuidar sus emprendimientos propios. Uno de ellos es la marca de ropa de lino Lanhtropy, cuyas bases operativas están en Miami y Montevideo y que María pilotea junto a su socia uruguaya, Ani Ponce de León.

María Vázquez sobre su colección "transicional": "Nos encanta este momento del año"

Enfocadas de lleno en esa textura tan especial como es el lino cien por ciento orgánico, María y su partner acaban de presentar una colección a la que llaman “transicional”, en la que irrumpen otras telas, colores y combinaciones bien de la primavera como previa al verano.

La colección de María Vázquez, con camisas como un infaltable.

“Incorporamos jeans y algunas otras estampas distintas a las que hacemos normalmente, con materiales diferentes que nos permiten jugar. Es algo que venimos proponiendo en Lanhtropy desde hace varias temporadas, una colección de transición en la que el algodón y el denim toman protagonismo, las camisas son infaltables y los colores pasteles empiezan a aparecer. Es un momento del año que nos encanta, antes de entrar de lleno en el lino y los días de verano”, explicó la exmodelo y empresaria, quien se fotografió para publicitar dichas prendas en su refugio de La Dolfina.

La colección de María Vázquez para la transición entre la primavera y el verano.

Exigente y cuidadosa al máximo de los detalles, la primera dama del polo canaliza con Lanhtropy su pasión innata por el mundo de la moda. Entonces apela a su oficio como modelo para compartir en fotos la propuesta.

María Vazquez en un look de su colección: traje de lino a cuadros grises.

“Esta primavera sumamos Florentine, una estampa de inspiración arabesca con ese aire de mosaicos y azulejos antiguos que tanto nos gusta. Bordados, denim estampado y pequeños detalles que hacen la diferencia. También hay lugar para una sastrería más relajada: un traje de lino a cuadros grises, chaquetas de doble botonadura con detalles de pins y esas prendas que funcionan perfecto entre temporadas. Así nos gusta empezar la primavera”, se explayó María Vázquez asumiendo su faceta de diseñadora.

Agradecimientos: Meli Sklar (makeup) y Eddie Rodríguez (pelo y fotos).