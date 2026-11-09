El look vintage de Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela: camisa, tapado y bolso de cuero

En las últimas horas, las publicaciones que compartió Silvestre Valenzuela generó curiosidad entre los expertos en moda. El joven, hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, actualizó su perfil de Instagram con una serie de imágenes que llamaron la atención por su impronta fashion, poniendo el foco absoluto en su faceta más vanguardista y en una propuesta de indumentaria sumamente detallada. Lejos de los looks formales, optó por una estética vintage con mucha personalidad.

El look disruptivo de Silvestre Valenzuela

El look de Silvestre Valenzuela que se hizo viral

En las postales difundidas, Silvestre Valenzuela lució un tapado largo de paño en tono oscuro que combinó de manera impecable con una camisa de cuello clásico a rayas y una corbata estampada con motivos retro que aportaba un toque disruptivo al conjunto. Completó la propuesta con un jean de corte recto y amplio, calzado oscuro, una gorra azul con visera, anteojos de sol con marco translúcido.

Silvestre Valenzuela: Camisa y pantalón, tapado largo, corbata, y bolso XXL

Además sumó un reloj metálico de estética vintage y un llamativo bolso de cuero marrón de gran tamaño que colgaba de su hombro. Las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar, celebrando su habilidad para fusionar prendas de diferentes décadas con una naturalidad absoluta y un ojo estético muy entrenado.

Silvestre Valenzuela llamó la atención con un reloj vintage

Silvestre Valenzuela: Mayoría de edad y un perfil vanguardista

Con dieciocho años recién cumplidos, Silvestre Valenzuela transitó el umbral de la adultez y cada una de sus apariciones acapara la atención de los medios, especialmente cuando sus elecciones de vestuario marcan tendencia. Su reciente incursión en el modelaje urbano demostró una soltura notable frente a los objetivos, respaldada por una altura espigada y una actitud moderna que encaja a la perfección en las producciones de alta costura contemporánea.

A principios de este año Silvestre Valenzuela incursionó como modelo en Chile

Este pulso estético dialoga también con la dinámica familiar que rodea al clan. Su hermano menor, Alí, exhibe rasgos faciales que remiten de manera directa a los genes de la familia Viale, acompañado por una frescura natural y una simpatía que sobresale en sus contadas apariciones públicas. Ambos hermanos construyen una madurez evidente que acompaña de forma armónica cada etapa de sus vidas, marcando distancia de la exposición masiva pero sin pasar inadvertidos cuando deciden mostrarse, tal como ocurrió cuando Silvestre acompañó a su madre, Juana Viale, a la tradicional entrega de los premios Martín Fierro luciendo siempre impecable.

El talento artístico de Silvestre Valenzuela por encima de la actuación y la mirada de su padre

Mientras el camino del modelaje y la moda urbana gana terreno en su rutina cotidiana, las expectativas sobre una posible incursión formal en la actuación fueron despejadas de primera mano por su padre. En una entrevista reciente, Gonzalo Valenzuela se refirió al futuro de su hijo mayor con sinceridad y un tono relajado.

Silvestre Valenzuela acompañando a su madre, Juana Viale, en los Martín Fierro

Al ser consultado sobre si el joven heredó su pasión por la interpretación dramática, el actor chileno descartó la idea de inmediato y con humor: “Es igual a mí”. Ante la pregunta sobre si le gustaba actuar, aclaró de manera tajante: “No, este salió un poquito más vergonzoso”. De este modo, el reconocido intérprete reveló la verdadera inclinación vocacional de su hijo mayor hacia las artes visuales: “Pero es un gran artista, le gusta mucho el dibujo, la pintura, se va a ir por ahí”. Entre lienzos, trazos y un estilo personal que ya impone tendencia propia en las plataformas digitales, Silvestre Valenzuela escribe su propio camino lejos de los mandatos tradicionales de la industria.