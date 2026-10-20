Tras separarse de Gonzalo Valenzuela: cómo fue el breve y mediático romance de Gastón Gaudio y Juana Viale

El intenso romance entre Juana Viale y Gonzalo Valenzuela parecía una historia inquebrantable dentro del espectáculo rioplatense, marcada por una profunda pasión y una alta exposición pública. Sin embargo, tras atravesar severas crisis y un desgaste inevitable, la pareja decidió poner un punto final a su relación, dejando a la actriz en un momento de gran vulnerabilidad emocional. Fue precisamente en ese período de transición donde emergió la figura de Gastón Gaudio.

El extenista irrumpió en la vida de la nieta de Mirtha Legrand no solo como un confidente cercano, sino como el catalizador de un cambio rotundo. Lo que comenzó como un refugio amistoso tras la ruptura con el chileno pronto se transformó en un vínculo apasionado, dando el comienzo formal a una nueva historia de amor que capturaría de inmediato la atención de toda la prensa del corazón.

Gonzalo Valenzuela, Juana Viale, Gastón Gaudio

¿El tercero en discordia? El comienzo del amor entre Gastón Gaudio y Juana Viale

A finales de 2008, el apasionado noviazgo entre Juana Viale y Gonzalo Valenzuela comenzó a resquebrajarse de manera pública. La pareja, que acababa de consolidar su familia, se sumergió en una profunda crisis sentimental alimentada por la distancia, los desgastantes compromisos laborales y los persistentes rumores de infidelidad mutua . Intentando apagar los fuegos mediáticos, ambos desmintieron los trascendidos una y otra vez, hasta que la convivencia se volvió insostenible. El quiebre definitivo se precipitó en el otoño de 2009, cuando decidieron tomar rumbos separados, dejando al descubierto las heridas de una relación que ya no tenía retorno.

En medio de este turbulento panorama, el nombre de Gastón Gaudio irrumpió con fuerza arrolladora en las revistas del corazón. El ex campeón de Roland Garros, quien mantenía una estrecha amistad con Nacho Viale, hermano de la actriz, comenzó a frecuentar los mismos círculos nocturnos que Juana. El romance comenzó en secreto a principios de ese año a través de discretos encuentros en departamentos de Barrio Norte y boliches porteños, cobrando una fuerza inesperada.

La situación explotó por completo cuando la prensa especializada deslizó la teoría de que Gaudio había sido el tercero en discordia responsable de arruinar el hogar de la nieta de Mirtha Legrand. Las especulaciones sobre un affaire clandestino previo a la ruptura oficial desataron la furia de Valenzuela en Chile. Aunque Juana intentó catalogar el vínculo bajo la clásica etiqueta de "una simple amistad", una serie de fotografías exclusivas capturadas semanas después en una discoteca de Buenos Aires y un posterior escape romántico a Miami terminaron por sepultar las desmentidas, confirmando un noviazgo tan apasionado como escandaloso.

Gonzalo Valenzuela, Juana Viale, Gastón Gaudio

El romance de Gastón Gaudio y Juana Viale: los motivos de separación

A pesar de las insistentes desmentidas iniciales, donde Juana Viale repetía ante las cámaras que solo compartían "una simple amistad", las mentiras tuvieron patas cortas. La confirmación del romance con Gastón Gaudio llegó de manera contundente a mediados de julio de 2009, cuando diversas revistas del espectáculo publicaron fotografías exclusivas de la actriz y el tenista juntos. Las imágenes, que capturaron paseos familiares e íntimos junto a los hijos de ella, sumadas a las indiscretas postales de sus escapadas románticas a Miami, Las Vegas y Europa, sepultaron cualquier intento de ocultar el vínculo ante la opinión pública.

La realidad es que no se supo demasiado del vínculo interno que los unía, pero esta intensidad no fue suficiente para sostener la relación en el tiempo. Hacia finales de septiembre de 2009, los rumores de una fuerte crisis comenzaron a materializarse en los principales portales de espectáculos, y la vertiginosa historia de amor llegó a su fin definitivo apenas unos meses después de haber salido a la luz.

Los motivos de la ruptura respondieron principalmente a la incompatibilidad de sus agendas y a las complejas realidades personales que ambos afrontaban. Juana se encontraba sumergida en las exigentes jornadas de promoción y estreno de la película Las viudas de los jueves , un compromiso que absorbía gran parte de su tiempo. A esto se le sumaba la dedicada atención y el cuidado de sus hijos pequeños, una prioridad absoluta para la actriz. Por su parte, Gaudio mantenía su propia rutina de viajes y compromisos deportivos, lo que terminó por enfriar el lazo, derivando en una separación en buenos términos debido a la falta de tiempo compartido.

El romance de Gastón Gaudio y Juana Viale

El presente de Gastón Gaudio y Juana Viale

Años después de aquel fugaz y mediático romance, los caminos de Gastón Gaudio y Juana Viale tomaron rumbos completamente diferentes, consolidando realidades afectivas muy distintas. El tenista logró construir una sólida estabilidad sentimental lejos de los flashes informativos. Desde 2018 se encuentra en pareja con Helena Ayerza, y juntos formaron una hermosa familia ensamblada en la localidad de Pilar, convirtiéndose en padres de Vicente en 2023 y dándole la bienvenida a su segunda hija, Alfonsina, a mediados de 2026, una etapa que el extenista define como de absoluta plenitud y fascinación por la paternidad.

Por su parte, la conductora continuó bajo la constante atención de la prensa del corazón debido a su alta exposición como conductora televisiva. Tras una larga y comentada relación con Yago Lange, la actriz confirmó su separación definitiva tras atravesar un desgaste por proyectos dispares. Aunque actualmente no se encuentra formalmente en pareja, Juana sorprendió al público al confesar abiertamente que está nuevamente enamorada, manteniendo bajo un estricto misterio la identidad de su nuevo interés afectivo. Enfocada en su rol profesional, reparte sus días con el orgullo de haber criado a sus hijos Ámbar, Silvestre y Alí, fruto de sus relaciones pasadas, mientras se muestra plenamente abierta a lo que el destino le depare en el amor.

El presente de Gastón Gaudio y Juana Viale

Lo que comenzó como un refugio mediático entre el dolor y las cenizas de un viejo amor concluyó como un vínculo breve pero inolvidable. Con la distancia del tiempo, Gastón Gaudio y Juana Viale recuerdan aquel vertiginoso romance mientras disfrutan de sus propios caminos y de los nuevos horizontes familiares que supieron construir con éxito.

A.E