Del minimalismo al lujo silencioso: Antonela Roccuzzo, Zaira Nara y Emilia Attias se visten de negro satinado

El universo de la moda encuentra en el negro un aliado inagotable que atraviesa temporadas sin perder vigencia. Un grupo de referentes de estilo como Antonela Roccuzzo, Zaira Nara y Emilia Attias adoptaron esta estética para diferentes compromisos sociales, apostando por siluetas depuradas que redefinen el concepto de sofisticación moderna. Esta elección se alinea con una corriente global donde la simpleza de las líneas gana terreno frente a los excesos visuales.

Antonela Roccuzzo con un vestido largo hasta los tobillos

El vestido negro satinado tiene raíces que se remontan a la lencería de principios del siglo XX, pero su gran salto hacia la calle y las alfombras rojas ocurrió durante la década de 1990. En aquellos años, diseñadores como Calvin Klein y John Galliano transformaron una pieza de uso privado en la máxima expresión del minimalismo moderno. La clave de su éxito radicó en el corte al bies, una técnica que permitía que la tela de satén o seda se deslizara de manera fluida sobre la silueta, priorizando la comodidad y la simplicidad frente a los diseños estructurados de décadas anteriores.

Del minimalismo absoluto a la textura satinada: los looks locales

Las apuestas estilísticas de las figuras nacionales demostraron que el corte minimalista funciona como un lienzo perfecto para destacar la calidad de los géneros. Antonela Roccuzzo lució un diseño midi de líneas limpias, con escote recto y finos tirantes que acompañaban la silueta de manera sutil; completó el estilismo con sandalias altas y joyas minimalistas en tonos plateados.

Zaira Nara, con un look simple y distinguido

Por su parte, Zaira Nara optó por una estructura similar de corte midi y tirantes delicados, acompañada por calzado de tiras finas que aportó un aire urbano y relajado. En tanto, Emilia Attias eligió un modelo con escote en V pronunciado, un sutil detalle en el centro y breteles finos, realzando su impronta personal con joyería delicada.

Emilia Attias con un escote sexy y abertura

La tendencia tampoco se limita a un único formato y encuentra múltiples expresiones en otras referentes. Julieta Ortega sorprendió con una túnica de mangas largas con tajo profundo, combinado con medias translúcidas de encaje y zapatos de taco alto. Eva Bargiela se inclinó por una pieza de inspiración lencera con transparencias y detalles de encaje en la zona del escote y la falda.

Julieta Ortega estilo túnica lo combinó con panties

Eva de Dominici eligió una propuesta de cuello alto, mangas tipo capa y una estructura fluida con movimiento. Finalmente, Nequi Galotti desfiló un vestido largo de un solo hombro con caída fluida, acompañado por una cartera tipo clutch rígida y accesorios metalizados que reafirmaron una elegancia clásica.

Eva Bargiela. inspiración lencera

Referentes internacionales: el sello de Victoria Beckham

A nivel global, el fenómeno se expande a través de distintas miradas estilísticas. La diseñadora británica Victoria Beckham adoptó este tipo de siluetas como el núcleo de su marca homónima, transformando los vestidos de satén en el estandarte del lujo silencioso.

Zoe Kravitz, con lazo blanco; Victoria Beckham y Rosalía combinó falda de satén negra con top urbano

Por su parte, Zoë Kravitz suele apostar por la estética noventera más pura con diseños lenceros de tirantes finos que combinan sensualidad y actitud relajada. En tanto, Rosalía aporta una impronta contemporánea al incorporar este género en estilismos urbanos y de alta costura, demostrando su versatilidad.

Claves de estilo para llevarlo con éxito

Para replicar esta tendencia con acierto, los estilistas recomiendan seguir ciertas pautas orientadas al equilibrio:

*Minimalismo en los accesorios: Al tratarse de una prenda con protagonismo visual por el brillo del satén, conviene acompañarla con joyería delicada.

Eva De Dominici con un vestido tipo capa con cuello

*Juego de contrastes: Los zapatos de tiras finas o stilettos potencian la elegancia clásica, mientras que las chaquetas de cuero o blazers estructurados aportan un enfoque urbano.

Nequi Galotti lo combinó con un exclusivo clutch

*Cuidado de las líneas: El corte fluido del satén requiere prestar atención a la ropa interior para lograr una caída limpia y sin marcas visibles.

De este modo, el vestido negro satinado se afianza en el guardarropa contemporáneo. Figuras como Antonela Roccuzzo, Zaira Nara y Emilia Attias reafirman que la verdadera distinción reside en la armonía, la comodidad y el buen gusto.