La historia detrás del vestuario de El Diablo Viste a la moda 2: glamour, lujos y alta costura fashionista

En la película El diablo viste a la moda 2, la moda vuelve a convertirse en una protagonista absoluta. La esperada secuela, que ya puede verse en los cines, redobla la apuesta con una estética aún más sofisticada, glamorosa y repleta de referencias al universo fashion que marcó a toda una generación desde su debut en 2006.

Del vestido rojo de Miranda al estilo chic de Andy: los looks más icónicos de El Diablo viste a la moda 2

Firmas de lujo, diseños de alta costura y estilismos impactantes aparecen a lo largo de El Diablo viste a la moda 2, consolidando al film como un verdadero homenaje a la industria textil. En el marco del estreno de un contenido adicional centrado en el vestuario de la película, la reconocida diseñadora Molly Rogers, que formó parte del equipo, reveló algunos de los secretos detrás de los looks más icónicos de la secuela.

La también vestuarista, quien trabajó en la primera película y también en la emblemática serie Sex and the City, estuvo a cargo de construir nuevamente la identidad visual de cada personaje. Según su relato, uno de los momentos más impactantes ocurre apenas comienza la película, cuando Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, aparece en una gala de la revista Runway con un imponente vestido rojo diseñado exclusivamente por Pierpaolo Piccioli durante sus primeros pasos en Balenciaga.

El diablo viste a la moda 2 (Crédito: Disney +)

El look, elegante y dramático, refleja a la perfección la esencia del personaje. De acuerdo a Molly Rogers, la propia Meryl Streep participó activamente en la elección del vestuario de Miranda, quien luce nada menos que 28 cambios de outfits a lo largo de la película. Entre las piezas más destacadas aparece una chaqueta con borlas de Dries Van Noten que el personaje utiliza durante una reunión de trabajo. Para la diseñadora, esta prenda funciona como una referencia directa a la recordada chaqueta bordada que Miranda llevó en la primera entrega.

Por otro lado, Andy Sachs, nuevamente interpretada por Anne Hathaway, presenta una evolución estilística marcada por la sastrería femenina. Chalecos, blazers estructurados, pantalones de tiro alto y prendas inspiradas en la moda masculina forman parte de su nuevo guardarropa. Molly Rogers explicó que tomó como inspiración figuras icónicas como Annie Hall y Katharine Hepburn para construir la imagen renovada del personaje.

El diablo viste a la moda 2 (Crédito: Disney +)

En una de las escenas del largometraje, Andy aparece en una cena en Milán con un sofisticado pantalón de terciopelo negro combinado con tirantes bordados pertenecientes a la colección Otoño 2024 de Armani Privé. El estilismo funciona, además, como homenaje a Giorgio Armani, quien falleció durante el rodaje. A lo largo de la película, la protagonista suma un total de 47 cambios de vestuario, entre los que se destacan un conjunto de bouclé de Chanel, un vestido multicolor de Gabriela Hearst y un impactante diseño azul brillante de Paco Rabanne.

Cómo son los looks de ​Emily y Nigel en la secuela de la exitosa película

Emily Charlton, el personaje de Emily Blunt, muestra una fuerte transformación en El Diablo viste a la moda 2. Alejada de las oficinas de Runway, ahora ocupa un importante cargo dentro de Dior y su nueva posición se refleja directamente en sus elecciones fashionistas. En su primera aparición en pantalla grande, la actriz luce una blusa de Dior, pantalones de Jean-Paul Gaultier y un corsé de Wiederhoeft, combinando dramatismo y sofisticación.

El diablo viste a la moda 2 (Crédito: Disney +)

“Emily es un personaje aguerrido y usa ropa deliberadamente para llamar la atención”, explicó Emily Blunt sobre la construcción estética de su papel. Molly Rogers, por su parte, agregó que se permitieron arriesgar más en términos de moda y creatividad en esta secuela.

Mientras tanto, Nigel, interpretado por Stanley Tucci, vuelve a destacarse por sus impecables looks masculinos cargados de texturas, capas y estampados. Uno de los conjuntos más comentados es el traje príncipe de Gales de tres piezas firmado por Richard James que utiliza durante una visita a Dior. También sobresale el elegante esmoquin confeccionado a medida por Zegna para la gala de Runway.

El diablo viste a la moda 2 (Crédito: Disney +)

En resumen, la continuación de esta emblemática película no solo recupera la esencia que la convirtió en un fenómeno cultural, sino que también eleva el nivel con estilismos más audaces, sofisticados y cargados de referencias al lujo contemporáneo. Así es la historia detrás del vestuario de El Diablo viste a la moda 2, donde se aprecia glamour, lujos y alta costura fashionista.