El Diablo viste a la moda 2: Vero de la canal y Lola Latorre se convierten en Miranda Priestly y Andy Sachs

El Diablo viste a la Moda vuelve con una secuela que apuesta a nuevos estilos, una moda muy marcada y una enseñanza de cómo cada rol se transmite con los looks. Es por eso que el estreno se volvió la excusa perfecta para ser celebrado en todo el mundo, de la mano de los mejores diseñadores y modelos. En la Argentina, no solo se desplegó un evento de alta gama, sino que los más fanáticos apostaron por imitar a los personajes que se volvieron celebridades de la moda. Vero de la Canal y Lola Latorre fueron el mejor ejemplo de fashionismo y estilo propio, al ponerse en la piel de Miranda Priestly y Andy Sachs.

Vero de la Canal y Lola Latorre / Créditos: Vero de la Canal e Instagram

El Diablo viste a la Moda llegó a la Argentina

Vero de la Canal como Miranda Priestly

"No seas ridícula Andrea, todas quieren esto. Todas quieren ser como nosotras". Miranda Priestly es el personaje protagónico y "villano" de la saga El Diablo viste a la Moda. Con su carácter fuerte, no necesita deslumbrar demasiado para robarse la atención de todos. Por el contrario, con algunas prendas bien combinadas sastreras logra imponer el business woman style con la originalidad de la elegancia.

Miranda Priestly

Es por eso que Verónica de la Canal apostó todo por demostrar, como Miranda, su lugar dentro del mundo de la moda. La diseñadora rebelde se destaca por el uso del estilo gótico teatral en cada uno de los vestidos que luce, y fue así que decidió imitar al personaje de Meryl Streep con uno de sus mejores looks. Se trataba de una combinación arriesgada de dress de brillos total red, marcando su rol de "diablo". Por encima, y en honor a uno de los looks de la actriz, apostó por el trench coat que permitía que las joyas y sus lentes llamaran la atención de todos.

Vero de la Canal como Miranda Priestly / Créditos: Vero de la Canal

Lola Latorre como Andy Sachs

"Si Miranda fuera hombre nadie notaría nada malo en ella". Andy Sachs es la protagonista de la saga El Diablo viste a la Moda y la pone la mirada del espectador dentro de las películas. Ella se defiende en un mundo lleno de competencia y comentarios, mientras comienza a expresar sus emociones y personalidad a través de su estilo en la moda. Es así como tiene una evolución a lo largo del film, acercándose un poco a Miranda y comenzando a encontrar una nueva forma de moda.

Andy Sachs

Lola Latorre entiende muy bien lo que es hacerse un nombre dentro de esta industria, y es así como siente una conexión fuerte con el personaje interpretado por Anne Hathaway. Con motivo del estreno de la secuela, sorprendió a sus seguidores al hacer una exacta imitación de un look clásico Y2K. El mismo estaba compuesto por una llamativa boina escocesa, que iba de la mano de la combinación camisa blanca y corset manga larga negra. Los collares largos y de reconocidas marcas fueron el toque perfecto para volver a los 2000, y demostrar su conexión con nombres importantes de la industria.

Lola Latorre como Andy Sachs / Créditos: Instagram

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en notar esta coincidencia entre la diseñadora y la modelo de imitar a las dos protagonistas de El Diablo viste a la Moda. Con motivos del estreno de la secuela, la industria demostró ser más que solo tendencias y estilos para ser una manera de expresión sobre los deseos y sueños que cada uno tiene. Vero de la Canal y Lola Latorre se convirtieron en Miranda Priestly y Andy Sachs, llevándose los aplausos de todos.

A.E