Fabiana del Río, la diseñadora argentina elegida para El Diablo Viste a la Moda 2

La esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda 2 ya comienza a marcar tendencia incluso antes de su estreno, y esta vez lo hace con un sello argentino. La marca The Origin of All (TOA), a cargo de la diseñadora Fabiana del Río y Daniel Lombardi, logró un hito histórico al convertirse en la única firma nacional seleccionada para formar parte del vestuario oficial del film, una de las producciones más esperadas por la industria cinematográfica y el universo fashionista.

Fabiana del Río, la elegida del Diablo viste a la moda 2

El vínculo con El Diablo Viste a la Moda 2 comenzó en 2025, cuando los reconocidos estilistas Molly Rogers y Danny Santiago convocaron a Fabiana del Río y Daniel Lombardi, fundadores y directores creativos de TOA, para desarrollar una pieza exclusiva destinada nada menos que a Meryl Streep en su emblemático rol de Miranda Priestly. Según informaron, el pedido fue preciso: un sweater en tono burgundy, con hombros descubiertos, pensado para una escena ambientada en un avión privado que buscaba resaltar la elegancia natural del personaje.

Fabiana del Rio, diseñadora argentina, Simone Ashley | Prensa

En apenas veinte días, la marca dio forma a una creación que sintetiza su identidad estética: sofisticación, versatilidad y respeto por la artesanía. El diseño final incluyó un sweater off-the-shoulders bordado delicadamente en los puños y un chal confeccionado en la misma paleta cromática. La pieza tomó vida entre distintos escenarios geográficos: el sweater se realizó en Buenos Aires, el chal fue tejido y bordado en Córdoba, y los últimos detalles se completaron en Nueva York, donde incluso se sumó una etiqueta hecha a mano con el nombre de la actriz, convirtiendo la prenda en un objeto casi cinematográfico.

Simone Ashley con el sweater off-the-shoulders bordado | Prensa

Sin embargo, los inevitables cambios de guion dejaron a Meryl Streep sin la oportunidad de lucirla en pantalla. Así, el diseño encontró un nuevo destino cuando los estilistas decidieron asignarlo a la actriz Simone Ashley, conocida por sus roles en Bridgerton y Sex Education. En su interpretación como la nueva asistente de Miranda Priestly, la prenda adquiere una energía renovada y contemporánea, manteniendo intacta su elegancia y su potencia visual.

En este marco, la participación en esta superproducción se suma a un año clave para TOA. En 2025, la actriz Sarah Jessica Parker lució dos piezas de la firma en la serie And Just Like That…, una de ellas en la escena final de temporada, cuya imagen se volvió viral a nivel global. En un escenario dominado por grandes maisons internacionales, la presencia de una marca argentina reafirma la proyección internacional del diseño local y su capacidad para competir con los principales referentes de la moda.

El sweater que Fabiana del Río le diseñó a otra mega estrella de Hollywood

No es la primera vez que un diseño de Fabiana del Río llega a una estrella. Todavía son muchos los que recuerdan cuando Sarah Jessica Parker modeló por las calles de Nueva York con su sweater "Carrie". "Le hicimos un sweater con un cuello abierto y bastante liviano pero voluminoso, porque tenía que tener esa esa impronta que fue pedida por Danny Santiago, su estilista. Lo que hicimos es agregarle un toque que nos pareció que iba a ir perfecto que es unas piedras en la parte de las mangas y fue bárbaro. Era un cambio rotundo entre la pieza tejida y el resultado final", declaró la diseñadora en esa ocasión.

Lo más llamativo de la historia, es que originalmente la prenda iba a ser destinada para la serie, pero a Sarah Jessica Parker le gustó tanto que decidió pasearlo por las calles. "Le gustó un montón tanto que no solo lo va a usar en las escenas de la serie sino que salió a la calle con el sweater puesto. Estamos super contentos", continúo, manifestando su alegría por poner a la Argentina en lo más alto de la moda a nivel mundial.

Fabiana del Río.

De esta manera, la presencia de una marca argentina dentro de El Diablo Viste a la Moda 2 trasciende lo anecdótico para convertirse en un gesto de reconocimiento global. La participación de Fabiana del Río como directora creativa deThe Origin of All (TOA) no solo reafirma el talento y la capacidad técnica del diseño nacional, sino que también posiciona a la moda argentina en un escenario históricamente dominado por grandes maisons internacionales, demostrando que la creatividad local puede insertarse sin problemas con los nombres más influyentes de la industria textil.

NB