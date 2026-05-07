Flavia Palmiero mostró 4 opciones de cómo lucir la chaqueta colonial para mujeres +50

La moda después de los 50 atraviesa un momento donde las prendas con personalidad ganan cada vez más terreno. Lejos de las reglas rígidas o de los estilismos “seguros”, hoy muchas mujeres buscan looks que transmitan presencia, sofisticación y autenticidad. En ese contexto, la chaqueta colonial de Flavia Palmiero volvió a instalarse como una de las piezas más elegantes de la temporada.

Flavia Palmiero

Flavia Palmiero compartió distintos outfits donde reinterpretó esta prenda desde estilos completamente diferentes. Con bordados, estructuras militares, líneas minimalistas y combinaciones modernas, la conductora mostró cómo una misma chaqueta puede adaptarse a distintas identidades femeninas sin perder elegancia.

Una versión más sofisticada

Uno de los looks más equilibrados fue el Flavia Palmiero combinó una chaqueta colonial bordada con denim monocromático. El estilismo funcionó porque el jean suavizó automáticamente la formalidad de la prenda, mientras los detalles dorados elevaron toda la propuesta sin generar exceso visual. El resultado fue un outfit elegante y moderno, con una estética editorial que demuestra que este tipo de prendas pueden usarse perfectamente de día sin verse recargadas.

Flavia Palmiero

Un estilismo creativo

En otra de las propuestas, Flavia Palmiero apostó por una versión mucho más divertida de la chaqueta colonial. Los vivos rojos, los botones dorados y la inspiración militar transformaron el outfit en un verdadero statement visual. Sin embargo, el look encontró equilibrio gracias al jean relajado y al maquillaje suave, que evitaron que la propuesta se volviera demasiado rígida.

Flavia Palmiero

La clave del minimalismo

Probablemente el outfit más elegante de Flavia Palmiero fue el que trabajó la combinación negro y blanco desde una estética minimal chic. Acá la chaqueta colonial tomó una inspiración más refinada y silenciosa con los detalles blancos, alejándose completamente de cualquier exceso. El pantalón oscuro creó continuidad visual y llevó toda la atención hacia el rostro, mientras que la estructura de la prenda aportó verticalidad y mejoró visualmente la postura.

Flavia Palmiero

Un estilismo más arriesgado

Flavia Palmiero también mostró cómo la chaqueta colonial puede funcionar dentro de un estilismo mucho más contemporáneo. Con un total black, stilettos y un leve toque de piel visible, la prenda adquirió una energía completamente distinta. La sensualidad del look no apareció desde el exceso, sino desde la construcción inteligente del outfit.

Flavia Palmiero

Lo más interesante de estos cuatro estilismos es cómo demuestran que la chaqueta colonial puede adaptarse a distintas formas de vestir sin perder elegancia. Flavia Palmiero dejó claro que cuando esta prenda se combina correctamente, no envejece el look, sino que lo transforma en una propuesta mucho más sofisticada.