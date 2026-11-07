María Vázquez, Zaira Nara y Cande Vetrano imponen los 5 colores que dominarán el verano 2027

Del rojo tomate al amarillo manteca, pasando por el turquesa, el verde oliva y el naranja quemado, los colores empiezan a ganar terreno en el guardarropa de verano. María Vázquez, Zaira Nara, Cande Vetrano, Eva Bargiela y Sofía Solá son algunas de las figuras argentinas que se suman a esta apuesta cromática y demuestran que la próxima temporada tendrá lugar para los tonos intensos, los pasteles y las combinaciones que se animan a salir de los clásicos neutros.

Del rojo tomate al amarillo manteca: los cinco colores que serán tendencia este verano 2026/2027

La consigna para los meses de calor es recuperar el color como protagonista del look. Ya sea a través de un vestido de un solo tono, un equipo de prendas del mismo color o una pieza que funcione como punto de atención, la paleta de primavera-verano 2026/2027 propone jugar con distintas intensidades. Hay colores que remiten al paisaje mediterráneo, como el turquesa; otros que recuperan la calidez del atardecer, como el naranja quemado; y tonos más delicados, como el amarillo manteca, que mantienen una estética luminosa sin necesidad de recurrir a los colores estridentes.

Los colores que marcaron tendencia en las pasarelas internacionales

La tendencia tuvo un fuerte respaldo en las pasarelas internacionales de primavera-verano 2026. Las colecciones de Chanel, Stella McCartney, Prada, Dries Van Noten, Fendi y Loewe, entre otras casas, mostraron que el color iba a ocupar un lugar central en la temporada. En los desfiles convivieron los rojos vibrantes, los verdes, los azules y los amarillos suaves, con una apuesta por combinaciones menos previsibles y prendas capaces de transformar un conjunto a partir de su tonalidad.

Entre los protagonistas aparece el rojo tomate, más cálido que el rojo clásico y con una intensidad que lo convierte en una elección fuerte para vestidos, faldas y accesorios. El turquesa, por su parte, recupera las referencias al mar y se luce especialmente en géneros livianos y siluetas fluidas. En el extremo más suave de la paleta está el amarillo manteca, que continúa el camino abierto por los amarillos pastel, mientras que el verde oliva aporta una alternativa natural y versátil. El naranja quemado completa el grupo con una tonalidad terrosa que, aunque suele asociarse al otoño, encontró su lugar en las colecciones estivales.

El rojo tomate, protagonista en la última edición del BAFWEEK Buenos Aires

En Buenos Aires, las tendencias internacionales encontraron su traducción en la última edición de BAFWEEK Primavera-Verano 2026/2027, que se realizó del 21 al 28 de agosto en La Rural y celebró los 25 años de la semana de la moda. Con 16 desfiles y propuestas de marcas consagradas y diseñadores emergentes, la cita dejó en claro que la moda local también busca recuperar el color.

La mirada también puede complementarse con los informes de Pantone para la temporada. En su reporte de color para la primavera-verano 2026 de New York Fashion Week, el instituto incluyó tonalidades como Lava Falls, un rojo intenso; Muskmelon, un naranja cálido; Alexandrite, un turquesa; y Acacia, un amarillo verdoso. La propuesta combinó colores expresivos con tonos más serenos y naturales, en una paleta que celebra la individualidad y la libertad a la hora de vestirse.

De Zaira Nara y María Vázquez a Cande Vetrano: cómo usar los 5 colores que serán tendencia este verano 2026/2027

Las pasarelas internacionales ya anticiparon cuáles serán los tonos protagonistas de la temporada y las famosas argentinas comenzaron a incorporarlos a sus looks. Desde opciones más vibrantes, como el rojo tomate y el naranja quemado, hasta alternativas suaves y fáciles de combinar, como el amarillo manteca, hay distintas maneras de sumarse a la tendencia. Eva Bargiela es una de las que ya apostó por esta paleta y mostró cómo llevar uno de los colores que promete instalarse en el guardarropa estival.

Eva Bargiela apostó al amarillo manteca, uno de los colores del verano 2027.

El amarillo manteca también tiene su lugar entre los tonos protagonistas del verano. La modelo lo incorporó a través de una blusa de breteles finos y escote redondeado, que acompañó con un pañuelo blanco bordado con pequeñas flores amarillas. Es un color luminoso y delicado que funciona muy bien con tonos neutros como el blanco, crudo, beige y arena. Para quienes buscan un contraste más marcado, también puede combinarse con chocolate o negro.

El turquesa es otro de los colores que promete ganar protagonismo durante los primeros meses del 2027 y Cande Vetrano encontró una manera de llevarlo en clave de fiesta. Para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, donde fue madrina, eligió un diseño de Camila Romano: un vestido de cuello halter, cintura marcada y falda asimétrica con volados que aportaban movimiento. Lo combinó con zapatos bordó y una pequeña cartera al tono, una elección que demuestra que este azul verdoso también funciona con colores intensos. Para incorporarlo a looks más relajados, se puede apostar por una falda, un pantalón oxford o accesorios combinados con blanco, beige, chocolate o denim.

Cande Vetrano deslumbró con un vestido turquesa en el casamiento de Lali Espósito

El naranja quemado se aleja de los clásicos tonos estivales y aporta una cuota de calidez al guardarropa. María Vázquez lo eligió para una falda larga plisada, con volados en el ruedo, que combinó con una camisa blanca de mangas largas, cinturón ancho de cuero suela y accesorios en tonos tierra. La propuesta tiene una impronta bohemia y demuestra cómo una prenda protagonista puede transformar un conjunto. Para una versión más urbana, este color también funciona en pantalones sastreros, tops o carteras, especialmente combinado con blanco, beige, chocolate o denim.

María Vázquez dio cátedra de estilo con una falda plisada en color naraja quemado

El rojo tomate puede parecer una apuesta audaz, pero combinado con celeste cielo adquiere una impronta fresca y veraniega. Zaira Nara eligió esta dupla en un look que tiene como protagonista un minishort de satén rojo, acompañado por una camisa celeste de mangas largas y sandalias al tono. La combinación es una de las claves para animarse a los colores intensos: el celeste suaviza la fuerza del rojo y aporta luminosidad. También funciona con blanco, beige, denim o, para quienes buscan un conjunto más jugado, con rosa y naranja.

Zaira Nara eligió el rojo tomate y celeste cielo, una combinación que no falla

El verde oliva aporta una alternativa más sobria dentro de la paleta de colores del verano. Sofía Solá lo llevó durante sus últimos días en Barcelona con un vestido midi de silueta relajada, sin mangas y con detalles de frunces en los hombros. Completó el conjunto con zapatos negros en punta y una cartera pequeña al tono, en una propuesta que combina comodidad y estilo urbano. Su versatilidad permite llevarlo tanto en vestidos y faldas como en pantalones amplios, tops o accesorios. Para combinarlo, funciona especialmente bien con negro, blanco, beige, chocolate y tonos tierra.

Sofía Solá brilló con el verde oliva en el verano catalán

Más allá de los nombres propios y las pasarelas, la clave de esta temporada estará en animarse a incorporar color de distintas maneras. No hace falta apostar por un look completamente vibrante: una prenda protagonista, un accesorio o una combinación inesperada pueden renovar incluso los conjuntos más clásicos. Del amarillo manteca al rojo tomate, el verano 2026/2027 invita a dejar los prejuicios cromáticos de lado y experimentar con una paleta que promete llenar de personalidad el guardarropa.