María Vázquez se sumó al rubio cálido con una melena XL y mucho movimiento

María Vázquez es una de las referentes de estilo en Argentina. A lo largo de su trayectoria, construyó una identidad vinculada al mundo fashion, con elecciones que combinan elegancia, personalidad y una mirada propia sobre las tendencias. Su recorrido también trascendió las pasarelas y las producciones de moda para llevarla a desarrollar distintos proyectos dentro de la industria.

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En esta oportunidad, la modelo sorprendió con un cambio de look con el que renovó su imagen y puso el foco en su cabello. La apuesta tuvo como protagonistas un rubio cálido, una melena XL y ondas amplias que aportan movimiento, en una combinación que se aleja de los tonos platinados y prioriza los matices dorados.

El rubio cálido con el que María Vázquez renovó su imagen

La nueva propuesta de María Vázquez se distingue por una combinación de bases castañas y reflejos rubios en tonos miel, caramelo y dorado. La coloración genera un contraste sutil entre las raíces más oscuras y los largos iluminados, mientras que los mechones más claros alrededor del rostro funcionan como puntos de luz que resaltan sus facciones.

El rubio cálido con el que María Vázquez renovó su imagen

El largo, que cae por debajo del pecho, se complementa con ondas amplias y descontracturadas que recorren los largos y las puntas. La raya al medio completa el peinado y mantiene una estética equilibrada. Para acompañar el cambio, la modelo eligió un top negro de cuello alto y mangas largas, junto con un maquillaje en tonos neutros, con cejas marcadas, pestañas abundantes, mirada definida y labios nude rosados.

María Vázquez y su faceta como empresaria

Más allá de su trayectoria como modelo, María Vázquez consolidó un recorrido en el ámbito empresarial y creativo, con proyectos vinculados al diseño, la moda orgánica y los accesorios de lujo. Uno de sus principales emprendimientos es Lanhtropy, una firma internacional especializada en prendas de lino orgánico. Allí pasó de ser embajadora a convertirse en socia y codirectora creativa junto a la fundadora de la marca.

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También colidera Rokkus, una propuesta de joyería contemporánea que trabaja con piedras naturales. A estos proyectos se sumó su incursión en el mundo de la perfumería, con fragancias de autor como Mon Âme y Elegance. Además, participa activamente en el desarrollo de imagen y estilo de las colecciones de indumentaria de La Dolfina Polo Lifestyle. De esta manera, María Vázquez amplió su presencia en la industria de la moda y construyó un perfil que combina su experiencia frente a las cámaras con su participación en el desarrollo creativo y empresarial de distintas marcas.