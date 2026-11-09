María Vázquez apostó por el blanco y el suela en un look que mezcla satén, tejido y encaje

Si hablamos de moda ecuestre, María Vázquez es una de las figuras más emblemáticas de la Argentina. A lo largo de las décadas, logró reinventarse con éxito absoluto, transformándose en una empresaria y referente de estilo que marca tendencia con cada una de sus elecciones estéticas. Su ojo clínico para la estética y su capacidad innata para fusionar lo clásico con lo moderno la posicionan en la cima de las creadoras de tendencias actuales. En esta oportunidad, la conductora deslumbró al público con una propuesta de vestuario disruptiva, donde apostó por el blanco y el suela como los grandes protagonistas cromáticos. Lo verdaderamente fascinante de su elección radica en la arquitectura textil de las prendas, logrando un equilibrio visual perfecto a través de un look que mezcla satén, tejido y encaje de manera magistral.

María Vázquez y el look blanco romántico

Slip dress, total white y el romantic chic: la apuesta de María Vázquez

La gran final del Campeonato de Polo en Tortuguitas no solo vibró al ritmo del deporte, sino que también se consolidó como una pasarela al aire libre donde las principales tendencias de la temporada cobraron vida. En este escenario, María Vázquez deslumbró con una apuesta fashion que acaparó todas las miradas, fusionando la sofisticación campestre con la audacia de las pasarelas internacionales. Fiel a su capacidad para reinterpretar clásicos, la modelo y empresaria optó por un estilismo al mantic chicmejor estilo ro, una vertiente del diseño que exalta la delicadeza, la feminidad y el juego sutil de texturas lenceras bajo la luz del día.

Slip dress, total white y el romantic chic: la apuesta de María Vázquez

El núcleo de su look estuvo estructurado a partir de un delicado slip dress lencero en color blanco impoluto de la firma El Camarín . Esta prenda de caída fluida se destacó por la riqueza visual de sus géneros, entrelazando un suave satén satinado con finos detalles de encaje floral que adornaban el ruedo y aportaban sutiles transparencias. Para adaptarse a la frescura de la jornada costera y lograr un perfecto juego de capas o layering , Vázquez sumó un abrigado suéter de tejido de punto escote en V. De esta manera, fusionó diferentes telas de estilos diversos para crear en su conjunto un atuendo ideal para uno de los eventos más importantes del polo.

Slip dress, total white y el romantic chic: la apuesta de María Vázquez

Accesorios en mocha: el agregado de María Vázquez a un total white

Rompiendo la hegemonía del total white, María Vázquez coronó la propuesta con botas altas de gamuza en tono suela y una sofisticada cartera de cuero labrado al tono, demostrando que la sensualidad lencera y el confort textil conviven en perfecta armonía armónica . La elección de estos complementos no fue casual, sino una clase magistral de estilismo urbano aplicable a la alta costura de campo. La modelo seleccionó un imponente bolso de mano estructurado con un refinado grabado que emula la textura del cocodrilo, aportando rigidez y opulencia frente a la caída vaporosa de las prendas principales. En los pies, sus botas altas de caña arrugada introdujeron calidez de forma instantánea a la frescura diurna de Tortuguitas.

Esta estratégica combinación de marrones se alinea de forma directa con la consagración del mocha mousse y las tonalidades marrones como tendencia absoluta en el diseño internacional. Este color, que evoca la riqueza orgánica de la tierra y la calidez del café, se convirtió en el nuevo neutro indiscutido por encima del negro tradicional. Su gran valor radica en la versatilidad con la que suaviza los contrastes muy marcados. De cara al futuro de las colecciones, este tono se adaptó para que en el 2027 también siguiera en los accesorios, reconfigurándose mediante texturas ricas como el cuero labrado, el ante cepillado y los acabados semimate. Al apostar por este abanico cromático, Vázquez no solo equilibró la extrema ligereza del look lencero, sino que adelantó las claves estéticas de las próximas temporadas.

Accesorios en mocha: el agregado de María Vázquez a un total white

Con esta propuesta magistral, María Vázquez reafirmó su rol como vanguardista, demostrando que la audacia reside en los detalles. Al fusionar la delicadeza con el abrigo invernal, redefinió la elegancia contemporánea mediante un look que mezcla satén, tejido y encaje, consagrando al blanco y al suela como la alianza eterna del buen gusto.