Flavia Palmiero brilló con sus looks en las playas de Miami: túnica, kimono animal print y bikini engomada

Flavia Palmiero continúa conquistando miradas en su escapada a Miami. En las últimas horas, la condutora mostró en su cuenta de Instagram las prendas que seleccionó para sus días de playa y que marcan tendencia, desde sencillas túnica de lino hasta bikinis engomados y accesorios que elevan cada conjunto.

El outfit de Flavia Palmiero que encandiló las playas de Miami

Flavia Palmiero publicó en su cuenta de Instagram los outfits que eligió para disfrutar de la playa y las calles de Miami. Entre trajes de baño, vestidos y accesorios, la empresaria dio cátedra de estilo y cautivó a sus miles de seguidores.

Uno de los primeros looks que capturaron la atención fue una túnica de lino en tonos neutros, color beige claro, que la mostró disfrutando del verano estadounidense con un estilo relajado pero chic. El tejido de lino, un clásico para climas cálidos, aporta una textura natural y un aire bohemio que combina con la atmósfera desenfadada de la playa.

Flavia Palmiero deslumbró en Miami con su look

El toque distintivo de su atuendo son unas gafas de sol con montura de carey en tonos ámbar y marrones, que aportan un contraste moderno a su rostro. Estos anteojos, además de protegerla del sol, elevan el look con un aire retro y elegante.

En cuanto a accesorios, Flavia optó por un estilo acumulativo: en una muñeca lleva varias pulseras de cuentas en tonos rojos y marrones, que suma un toque de color y textura, mientras que en la otra luce un reloj de pulsera metálico de estilo clásico. A esto se suma un discreto collar con un dije que complementa su escote en “V”.

La arriesgada bikini engomada de dos piezas que Flavia Palmiero mostró en Miami

En otro de sus looks publicados en Instagram, Flavia Palmiero apostó por el clásico bikini de dos piezas en negro engomado, una elección atemporal y elegante. El diseño, con detalles en aros metálicos dorados, aporta un toque fashionista al estilo veraniego. El top presenta un aro grande central que une las copas, mientras que la parte inferior cuenta con la misma pieza circular en uno de los laterales de la cadera, acentuando la figura y añadiendo una pizca de distinción.

Flavia Palmiero eligió una bikini engomada

La conductora apostó a un clásico para disfrutar de la playa

Complementando este look, en otras de las fotografías compartidas en Instagram se observa que la conductora vistió un kimono con estampado animal print de leopardo, que añade un aire salvaje y glamoroso. La prenda, ligera y fluida, está diseñada para ser llevada abierta, creando un estilo effortless y sensual. Para rematar su outfit, la modelo recurre a gafas de sol estilo aviador o “shield” con montura de carey, que aportan un aire retro.

El kimono animal print que eligió la empresaria

Estos looks de Flavia Palmiero en Miami reflejan una estética fresca, moderna y con carácter, que invita a lucir naturalidad sin perder el toque de estilo. Desde las túnicas de lino hasta los bikinis engomados, cada outfit es una muestra de cómo la moda puede ser una extensión de la personalidad, siempre en sintonía con el espíritu vibrante del verano en Miami.