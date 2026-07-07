Flavia Palmiero, a una semana de cumplir 60 años: “Hay que soltar, hay que amigarse”

Flavia Palmiero transita una etapa de profunda introspección y renovación personal a pocos días de celebrar su sexagésimo aniversario. Con la claridad que le otorgan los años, la empresaria reflexiona sobre la importancia de vivir el presente sin las cargas del pasado y sin condicionamientos sociales.

Flavia Palmiero usó las redes sociales para reflexionar a días de cumplir 60 años.

Flavia Palmiero y la madurez como una gran oportunidad



Lejos de ver el paso del tiempo como un obstáculo o una etapa de declive, Flavia encuentra en este momento de su vida una valiosa oportunidad de crecimiento personal. "Siento que estoy en un momento de una gran oportunidad conmigo misma", afirma en un video posteado en sus redes sociales mientras se prepara para recibir esta nueva década con los brazos abiertos. La exestrella de emblemáticos programas infantiles e intérprete del papel de Evita, hoy volcada plenamente a su faceta como empresaria de su propia marca de ropa, desdramatiza el envejecimiento y lo posiciona como un periodo ideal para reconectar con los deseos más profundos.



Para la empresaria, el paso del tiempo "no es una excusa" para limitarse, cuestionando directamente aquellas narrativas sociales que instalan la idea de que llegar a cierta edad implica necesariamente la resignación o el retiro. Ella invita a sus seguidores a romper con los prejuicios, fomentando una postura proactiva frente a los desafíos que se presentan diariamente. "Tenés que cuidarte, la alimentación, es verdad que después de los 50 hay que cuidarse con ciertos alimentos y con un montón de cosas", subraya, haciendo hincapié en que el autocuidado es un pilar fundamental para mantener la vitalidad y la salud a lo largo del tiempo.



El arte de soltar y transformar los vínculos según Flavia Palmiero



Otro de los ejes centrales de su reflexión es la imperiosa necesidad de desprenderse de las ataduras del pasado para poder habitar el "hoy" con plenitud. Flavia enfatiza que los vínculos evolucionan constantemente y que es fundamental aceptar que las personas crecen de maneras distintas a lo largo de los años. "No se vive hoy y lo que quizás fue en algún momento ya no es; entonces hay que soltar esas cosas, hay que amigarse con eso", señala con contundencia, advirtiendo que aferrarse a dinámicas pasadas solo obstaculiza el disfrute del presente.

Flavia Palmiero reflexiona sobre la importancia de vivir el hoy.



En este proceso de maduración, la también madre de dos hijos destaca la importancia de valorar las nuevas relaciones que surgen en el camino. Al estar en pareja y rodeada de su afecto familiar, la empresaria agradece profundamente la compañía de su entorno y resalta cómo, ante la evolución natural de la vida, siempre aparecen personas nuevas con las que se logra un vínculo especial. "Hay gente nueva que conocés que matchea súper bien y eso valoralo y agradecelo", aconseja, invitando a la gratitud como un ejercicio diario esencial para mantener el espíritu joven y conectado con la realidad.



Los seguidores de Flavia Palmiero celebran su visión



La rutina de Flavia se sostiene bajo una premisa de autodesafío y reconocimiento. Ella describe su cotidianidad como una apuesta constante hacia el autoconocimiento, donde cada mañana implica un compromiso con su propio bienestar y sus proyectos. "Siento que cada día me levanto a la mañana y me desafío, y a la vez, a la noche cuando termina el día digo: 'uf, pudiste, lo lograste, saliste adelante, te animaste'", comparte, transmitiendo la satisfacción de cerrar cada jornada con el balance positivo de haber superado los retos del día.

Flavia Palmiero recibió comentarios positivos.



Como era de esperarse, este mensaje de Flavia Palmiero no pasó desapercibido en las redes sociales. Sus seguidores celebraron masivamente su reflexión, agradeciendo su autenticidad al abordar temas de los que pocos se animan a hablar con tanta honestidad. Muchos destacaron que sus palabras funcionan como una guía inspiradora para transitar la madurez con ligereza, demostrando que, a cualquier edad, la vida puede estar cargada de nuevas oportunidades si uno se permite cambiar.