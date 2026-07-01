36 años de diferencia y la sobrina de él como celestina: la historia de Franco Macri y Flavia Palmiero

Flavia Palmiero es de las mujeres más destacadas de la televisión argentina. Con una trayectoria que fue desde el público infantil y le generó su fama, hasta llegar a ser una diseñadora de su propia marca de ropa para mujeres adultas, marcó un camino entre las celebridades e intentó mantener su perfil alejado de las polémicas y escándalos. Sin embargo, tuvo un romance que generó el debate en los medios de comunicación y sigue siendo recordado, incluso 20 años después de su ruptura. La historia de amor con Franco Macri marcó el debate por la diferencia de edad, y comenzó con una persona en común que actuó como celestina de la pareja más recordada de finales de la década del 90.

Flavia Palmiero

Un flechazo, insistencias y una sobrina de celestina: así empezó la historia de amor de Franco Macri y Flavia Palmiero

A finales de la década de los 90, Flavia Palmiero gozaba de una consolidada fama y una absoluta independencia económica, gracias al éxito arrollador de proyectos que la convirtieron en la máxima referente de la animación infantil en el país. Madre de dos hijos, se impuso en la televisión argentina y comenzó un camino por el público adulto, entre la conducción y el modelaje. Sin embargo, lejana a su mundo, hubo un empresario que se enamoró de ella y que imponía poder en las grandes esferas de la élite: Franco Macri.

El empresario la vio en una oportunidad a través de la televisión y en un evento público, y quedó completamente deslumbrado por su belleza y personalidad. Sabía que su sobrina Daniela era la mejor amiga de la infancia de Flavia, por lo que no dudó en presionar y pedir por su ayuda para que le ayudara a organizar una reunión formal. En aquel momento, la actriz se mostraba sorprendida ante las insistencias de su amiga, pero finalmente aceptó y disfrutó de una cena privada con el que, en aquel momento, solo era "el tío de Daniela".

En algunas entrevistas, Flavia se sinceró y aseguró que quedó sorprendida por la caballerosidad, la vitalidad y el magnetismo del empresario. Macri desplegó toda su personalidad para conquistarla, y se mostró como un hombre protector, inteligente y sumamente atento, características que encajaron perfectamente con lo que Flavia buscaba en un compañero de vida. La relación se oficializó en 1998 y rápidamente se transformó en el foco principal de las revistas de aquellos años. En la intimidad, construyeron un vínculo que respetaba la individualidad de cada uno y estaba marcado por un fuerte lazo de confianza y sostén emocional. Sin embargo, frente a los medios de comunicación, generaron el debate y los juzgamientos, sobre todo por su diferencia de edad.

Franco Macri y Flavia Palmiero

Las críticas mediáticas y la dura separación de Franco Macri y Flavia Palmiero

El romance de Franco Macri y Flavia Palmiero fue uno de los más mediáticos y comentados de Argentina a finales de los años 90, por el rol que cumplió la prensa como instalador de duros dichos, prejuicios y cuestionamientos severos hacia la pareja. Por un lado, instalaron la falsa teoría de que Flavia era una "cazafortunas", y apuntaron a que recibía regalos y mensualidades como departamentos de lujo o autos importados. Además, los 36 años de diferencia entre ellos generó una mirada juzgadora y crítica directa, que siguió haciendo crecer las falsas teorías y el acoso periodístico que provocó que varias veces los protagonistas salieran a hablar al respecto.

Sin embargo, y lejos de las cámaras de los paparazzi, la pareja se seguía ensamblando con tranquilidad y una relación fuerte. Pero la independencia de Palmiero fue lo que generó los primeros choques. Tras dos años de amor en un bajo perfil, la encrucijada de la convivencia definitiva terminó por desgastar el vínculo en el año 2000, y generó el cruce más fuerte entre ellos. En una entrevista realizada por Luis Ventura, Flavia Palmiero reveló: "El me planteó: si no podemos vivir juntos, esta relación se tiene que terminar. Me dijo: 'no te puedo seguir esperando, porque cada año mío son cinco de los tuyos'“.

Tras la decisión de seguir sus vidas por separado, Franco Macri apuntó a una segunda oportunidad en un viaje a Punta del Este, que terminó de cerrar la historia. "Yo no quería ir, ya estábamos casi separados. Y él insistió en que vaya. Y empecé a ver cosas que no me gustaron y ahí me volví. La verdad, no me gustó ese final", sentenció en aquel momento la actriz. A pesar de la dura separación, ella mantiene el recuerdo y no duda en hablar de uno de los romances más importantes de su vida, y se volvió centro de atención cuando el empresario falleció en el 2019.

Franco Macri y Flavia Palmiero

El fallecimiento de Franco Macri y el presente amoroso de Flavia Palmiero

Franco Macri falleció el 2 de marzo de 2019 a los 88 años, y las cámaras volvieron a apuntar a Flavia Palmiero, quien se encontraba en una dulce y madura relación con el reconocido productor de cine Luis Alberto Scalella. Tras su separación de Franco Macri en el año 2000, la conductora y actriz se enfocó plenamente en la crianza de sus dos hijos, hasta en 2012 que comenzó a formar un vínculo con el cineasta, marcado por una decisión de no convivencia pero acompañamiento en diversos eventos e importantes momentos.

La muerte de Macri generó dudas sobre cómo iba a reaccionar la única expareja del empresario que generó fama y popularidad en los medios de comunicación. Manteniendo su bajo perfil, la reacción inmediata fue el silencio absoluto, y ​semanas más tarde, al romper el silencio en televisión, explicó: "Elegí el silencio porque siempre fui muy respetuosa con él y con su familia". Por el privado, dio su pésame a los seres queridos, pero se mantuvo alejada de los mensajes en redes sociales.

Flavia Palmiero y Luis Alberto Scalella

36 años de diferencia, la sobrina de él como celestina, los dichos de los medios de comunicación y una separación por diferentes visiones a futuro. La historia de Franco Macri y Flavia Palmiero sigue siendo de las más recordadas por los seguidores, y genera debates sobre lo que significó en aquellos años y cómo unió a dos personajes de diferentes mundos.

A.E