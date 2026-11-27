Desde Lisboa, Valentina Zenere demostró que puede pasar de los básicos urbanos a las prendas con personalidad. Remeras estampadas, jeans holgados, leggings capri y accesorios protagonistas fueron algunos de los elementos que se repitieron en sus elecciones para sus vacaciones en la capital de Portugal.

Del estilo casual y la tendencia Y2K a la impronta retro: los outfits de Valentina Zenere en Lisboa

Valentina Zenere disfruta de unos días en Lisboa y, como suele hacerlo, convirtió sus recorridos por la ciudad en una oportunidad para desplegar su estilo. La actriz compartió en sus redes sociales distintas postales de su estadía y cautivó a sus seguidores con una serie de looks que recorren diferentes tendencias, desde propuestas relajadas de inspiración retro hasta conjuntos más audaces para la noche.

Para uno de sus paseos por Lisboa, Valentina Zenere eligió una remera oversize de manga corta en tono coral desgastado, con una estampa gráfica en el frente. La combinó con unos leggings negros de largo capri, una prenda que deja los tobillos al descubierto y recupera una de las siluetas características de la moda de los años 2000.

Valentina Zenere recuperó una de las siluetas características de la moda de los años 2000

El contraste entre el volumen amplio de la parte superior y el calce ajustado de la inferior fue uno de los puntos fuertes del estilismo. Para completar la propuesta, Valentina Zenere sumó una pequeña cartera de hombro con monograma en tonos neutros y marrones, anillos metálicos y sandalias marrón oscuro de tiras con detalles de tachas. El resultado fue un outfit casual y desenfadado, con guiños Y2K, en el que los accesorios aportaron carácter sin quitarle protagonismo a las prendas.

En otra de sus apariciones, Valentina Zenere se inclinó por una combinación de básicos con una estética minimalista. La artista lució una musculosa marrón, de líneas simples, que llevó con unos jeans holgados de denim celeste y lavado desgastado. El pantalón, de silueta amplia y caída relajada, aportó un aire urbano y descontracturado, mientras que la musculosa sumó un contraste de color que mantuvo la propuesta sobria. Se trata de una fórmula versátil que combina dos prendas esenciales del guardarropa y demuestra que no hacen falta grandes artificios para conseguir un look canchero.

El look de Valentina Zenere que combina dos prendas esenciales del guardarropa

Como complementos, Valentina Zenere incorporó anteojos de sol negros de inspiración noventera, múltiples anillos plateados y sandalias planas negras tipo ojotas, con tiras finas. Una elección cómoda y sencilla que encontró en los accesorios metálicos y los lentes oscuros los detalles necesarios para elevar el conjunto.

Cuero negro: el protagonista absoluto de los looks más jugados de Valentina Zenere en Portugal

Para una propuesta de impronta más nocturna, Valentina Zenere apostó por una combinación de texturas y siluetas con un marcado espíritu edgy. En esta oportunidad, apostó por una remera blanca de manga larga con una estampa gráfica en el frente, que llevó con un hombro descubierto para sumar un detalle sensual y descontracturado.

Valentina Zenere lució un look de noche black and white

La combinó con un pantalón ajustado de cuero negro, una pieza que aportó fuerza visual y contrastó con la simpleza de la prenda superior. El calzado también acompañó la estética del look: sandalias negras de taco alto y tiras finas que estilizaron la silueta y reforzaron el carácter de noche.

Con este estilismo, Valentina Zenere mostró una faceta más audaz y rockera, en la que el cuero se convirtió en el gran protagonista. Una alternativa para quienes buscan incorporar ítems de fuerte personalidad a sus estilismos nocturnos sin recurrir a los clásicos vestidos de fiesta.

Otro de los conjuntos que compartió desde Lisboa tuvo como protagonista una chaqueta corta de cuero negro, con cuello y solapas amplias en un tono miel y terminación de efecto piel. La prenda se destacó por el contraste de texturas y colores, y aportó una impronta vintage que transformó una mezcla de básicos en un look con mucha personalidad.

El look retro glam de Valentina Zenere en Lisboa

Para acompañarla, Valentina Zenere sumó unos jeans de denim celeste claro y corte acampanado, una silueta que recupera el espíritu de los años 70 y suma movimiento a la parte inferior del conjunto. La combinación entre el cuero de acabado brillante, el cuello mullido y el denim clásico dio como resultado una propuesta de inspiración retro glam.

De esta manera, los mejores looks de Valentina Zenere en Lisboa incluyen jeans holgados, leggings capri y una chaqueta de cuero. Con referencias a los años vintage, básicos urbanos y prendas con personalidad, la protagonista de En el barro (Netflix) convirtió sus días en Portugal en una vidriera de tendencias.