Así fue el festejo íntimo de Sebastián Ortega en su cumpleaños número 53 junto a toda su familia

Sebastián Ortega cumplió 53 años y quiso festejarlo fiel a su estilo austero y bajo perfil. El productor disfrutó de una jornada tranquila en la intimidad de su hogar y rodeado de sus familiares. Su novia Valentina Zenere también formó parte de la celebración.

Los detalles del cumpleaños de Sebastián Ortega

Sebastián Ortega celebró sus 53 años en la intimidad de su hogar, rodeado de sus seres queridos. El productor de En el barro, la serie de Netflix que se convirtió en uno de sus últimos grandes proyectos, compartió un festejo familiar en el que estuvieron presentes sus padres, sus hijos y su novia, la actriz Valentina Zenere.

Fue su hermana, Julieta Ortega, quien mostró algunos de los momentos más emotivos de la celebración a través de su cuenta de Instagram. En el video que publicó se pudo ver al cumpleañero disfrutando de una reunión sencilla y familiar, acompañado por algunas de las personas más importantes de su vida.

Sebastián Ortega

Uno de los momentos más especiales de la celebración fue cuando Sebastián Ortega apareció abrazado a sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar. La imagen reflejó el clima íntimo del festejo y el fuerte vínculo que mantiene con su familia. En otro momento del video, el productor se mostró junto a Valentina Zenere y sus hijos, Helena y Dante, fruto de su relación con Guillermina Valdés. Todos compartieron el tradicional canto de “Feliz cumpleaños” mientras él se preparaba para apagar las velitas.

Con una sonrisa y rodeado por sus afectos, Sebastián Ortega finalmente sopló las velas y mostró la protagonista dulce de la celebración: una torta cubierta de abundante crema, que se convirtió en uno de los detalles más destacados de la mesa. Además del pastel de cumpleaños, la celebración contó con una tentadora variedad de preparaciones dulces.

Así fue el festejo íntimo de Sebastián Ortega en su cumpleaños número 53

En la mesa se pudieron ver flan casero con crema y tartas frutales, que acompañaron el festejo y completaron la propuesta gastronómica. La decoración también siguió la línea sencilla del encuentro. La mesa estuvo adornada con pequeñas plantas y detalles verdes, que aportaron un toque natural y fresco al ambiente sin recargar la puesta.

Oversize y repleto de estilo: el look de Sebastián Ortega para su cumpleaños

Para la ocasión, Sebastián Ortega eligió un look relajado y fiel a su estilo. El creador de exitosas series llevó una camisa cuadrillé de calce holgado, en una combinación de tonos azul, rojo y gris, que aportó un aire casual y descontracturado.

La prenda fue combinada con un pantalón de jean ancho, una elección que reforzó la estética cómoda que suele caracterizarlo. El conjunto se adaptó perfectamente al carácter íntimo y familiar del festejo. Por su parte, Valentina Zenere también apostó por la comodidad para compartir el cumpleaños de su pareja. La actriz eligió un suéter gris oscuro con escote asimétrico, que combinó con un jean azul.

Así fue el festejo íntimo de Sebastián Ortega en su cumpleaños número 53: reunión familiar junto a sus padres, hermanos, hijos y su novia Valentina Zenere, una torta protagonista y un look oversize que se mantuvo fiel a su estilo.