Valentina Zenere es una de las actrices tendencia del momento, que se ganó su lugar en diversas producciones alrededor del mundo. En las últimas semanas, En el Barro fue la serie más vista por los usuarios de Netflix, y volvió a demostrar que la artista sabe cómo presentarse frente a diferentes roles. Sin embargo, también es una de las influencias fashionistas más fuertes, marcando un estilo sensual y juvenil, pero fusionándolo con el lujo y la elegancia de los eventos en los que participa.

El estilo de Valentina Zenere en vestidos de fiesta

1. El sastrero y el lujo

Muchos de los eventos de moda o de premiaciones a los que Valentina Zenere asiste ocurren en contextos donde la elegancia lo es todo. Es así como la actriz comienza a definir su propio estilo en la moda, sin perder de vista su amor por los ceñidos y las figuras bien marcadas. En uno de sus posteos, destacó un vestido blanco recto, pero que no llegaba a la mitad de su muslo. La actriz busca la elegancia con tapados largos o de piel sintética que la ayuden a destacar en el lugar.

2. ⁠El corset como fusión de la sensualidad y la elegancia

Un atuendo que la caracteriza como influencia de la moda es el corset. Sin importar en qué ocasión lo utilice, Valentina Zenere opta por lucirlo para marcar su figura y buscar diseños originales en los looks que elige. En varios de los eventos de España, buscó la iluminación con el blanco, pero volvió a su amor por el negro con esta prenda que la acompaña. En este caso, fue por un diseño estilo griego, con un escote bien marcado, demostrando su sensualidad, y un corset sastrero que jugaba con la geometría del dress.

3. ⁠Figuras ceñidas y uso lencero

Si hay un estilo que la caracteriza a Valentina Zenere ese es el sensual. Mientras mantiene la elegancia y el lujo, remarca su pasión por resaltar la figura y la silueta, transmitiendo confianza y seguridad a través de la moda. Es por eso que el corset en todas sus formas es una de sus prendas características, mientras que la lencería también se vuelve una de sus compañeras más fieles. El total black hace que se resalte esta idea, y la acompaña en outfits más nocturnos.

4. ⁠A puro encaje para resaltar la moda como arte

Para Valentina Zenere, la moda no es solo una forma de vestir, sino que es un arte que transmite una idea en los diferentes eventos que participa. Por eso, el uso de las líneas geométricas en contraposición con su cuerpo es una de las técnicas que ella sigue para elegir los vestidos que luce. Uno de los ejemplos más claros es un vestido de encaje, con corte corset para remarcar las fake hips y la cintura. De esta manera, además, sigue con las tendencias de cada temporada, sin perder su estilo distintivo.

Valentina Zenere es una de las mujeres artistas más importantes del momento, que usa su arte para hacerse un lugar en la industria del cine, pero también de la moda. La actriz supo marcar su estilo personal, fusionando la sensualidad con la elegancia, y jugando con los diferentes diseños que las prendas pueden darle.

