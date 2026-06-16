El Mundial 2026 ya comenzó a desplegar su magnetismo y, como ocurre en cada gran cita futbolística, la moda volvió a ganar un lugar propio en las tribunas. Mientras Argentina iniciaba su camino frente a Argelia, las parejas y familiares de los jugadores se convirtieron en protagonistas de una tendencia que ya promete dominar la temporada: transformar la clásica camiseta de la selección en un crop top.

Entre las referentes de este fenómeno se destacan Caro Calvagni, Agustina Gandolfo y Muri López Benítez, quienes encontraron una nueva manera de llevar los colores albicelestes. La propuesta combina pasión futbolera y estética urbana, actualizando una prenda históricamente asociada al deporte para convertirla en una pieza de moda con identidad propia.

Agustina Gandolfo

De Caro Calvagni y Agustina Gandolfo a Muri López Benítez: las mujeres de la selección argentina imponen las camisetas crop top

En el caso de Caro Calvagni, la personalización fue aún más especial. La esposa de Nicolás Tagliafico intervino la camiseta oficial de su marido para convertirla en una versión corta y ajustada que rápidamente captó la atención de sus seguidores. El resultado fue un look relajado, moderno y alineado con las tendencias que hoy dominan el street style internacional.

Lejos de las siluetas oversized que durante años definieron la estética futbolera, el crop top aparece como la evolución natural de la camiseta de la Selección. Al acortar el largo y dejar el abdomen al descubierto, la prenda adquiere una impronta más femenina, contemporánea y versátil.

Agustina Gandolfo, Carolina Baldini, Antonela Roccuzzo y Muri López Benítez también se sumaron a esta tendencia que ya se instaló entre las mujeres más observadas del entorno de la Scaloneta. Cada una aportó su estilo personal, pero todas coincidieron en una misma premisa: llevar la camiseta argentina más allá del estadio.

Carolina Baldini

A la hora de completar el look, el denim fue el gran aliado. Jeans de tiro alto, modelos wide leg y shorts de jean aparecieron como el complemento ideal para equilibrar el protagonismo de la camiseta intervenida. La combinación logra un resultado cómodo y canchero, perfecto para largas jornadas de Mundial sin resignar estilo.

Muri Lopez Benítez

Más que una simple elección de vestuario, esta tendencia refleja cómo el fútbol y la moda dialogan cada vez con más naturalidad. En las tribunas de Kansas, las mujeres de la Selección demostraron que apoyar al equipo también puede ser una declaración fashion, transformando la camiseta argentina en una de las piezas más deseadas de la temporada.