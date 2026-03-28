Mientras Nahuel Molina se prepara para la Copa del Mundo 2026 con la Selección argentina, su esposa, Barbi Occhiuzzi, mostró uno de los rincones favoritos de su casa. Con Allegra, su hija, como protagonista, la influencer reveló los detalles del living de su casa, donde se puede ver el sillón tendencia en Europa.

Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi

Barbi Occhiuzzi, la esposa de Nahuel Molina, mostró el living de su casa: sillón tendencia y estilo minimalista

En la foto que Barbi Occhiuzzi compartió en sus historias de Instagram, se deja ver un espacio que transmite calma desde el primer vistazo, con una paleta de tonos neutros que va del beige al off white y una clara predominancia de formas orgánicas. El protagonista del living es un sillón de diseño curvo, amplio y envolvente, que se impone como una de las piezas más buscadas en Europa. Su silueta suave no solo aporta modernidad, sino también una sensación de confort que invita al descanso. Lo acompañan un puff a juego y mesas auxiliares de líneas puras, que completan un conjunto equilibrado y funcional.

Así es el living de Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi

En las paredes, el empapelado con motivos botánicos en relieve suma profundidad visual sin perder sutileza. Este recurso, cada vez más presente en los interiores contemporáneos, permite incorporar diseño sin recargar el ambiente. A su vez, las cortinas livianas enmarcan la entrada de luz natural, que baña el espacio y resalta las texturas, generando una atmósfera cálida y relajada.

La iluminación también juega un rol clave en la casa de Nahuel Molina y la influencer. Dos lámparas colgantes de gran tamaño, con pantallas de papel en tonos naturales, descienden desde el techo y capturan la atención. Inspiradas en el diseño japonés, sus formas redondeadas aportan ligereza visual y un aire etéreo que dialoga con el resto del mobiliario. Más allá de su función práctica, se convierten en un elemento decorativo central que refuerza el carácter contemporáneo del ambiente.

Barbi Occhiuzzi

En este escenario, Allegra suma ternura y vida. La pequeña luce un delicado vestido en tonos pastel con medias claras, un estilismo acorde al espíritu del lugar: simple, luminoso y armonioso. Así, el living no solo se destaca por su diseño, sino también por reflejar un hogar pensado para disfrutar en familia.