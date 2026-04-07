Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez, deslumbró con un look Y2K y jean extra wide leg

Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez, volvió a captar todas las miradas con un look que sintetiza a la perfección las tendencias de este otoño: Y2K con guiños tomboy, jean extra wide leg y una ejecución estilística que demuestra que el equilibrio está en los detalles.

Myla Cambiaso y María Vázquez

Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez, marcó tendencia con un look Y2K y guiño tomboy chic

La clave del outfit de Myla Cambiaso está en el juego de proporciones. Como base, la polista eligió unos jeans extra wide leg de tiro bajo, protagonistas absolutos del estilismo. Con un calce extremadamente amplio y un efecto desgastado con roturas marcadas en las rodillas, la prenda aporta ese aire relajado y urbano que define la estética de la nueva generación fashionista. Este tipo de denim, que remite directamente a los años 2000, vuelve con fuerza y se posiciona como un must de temporada.

Myla Cambiaso brilló con su look

Para la parte superior, la modelo optó por una chomba de punto. De rayas horizontales en rojo y blanco, con cuello tipo camisa, la prenda suma una impronta preppy juvenil que equilibra el espíritu descontracturado del pantalón. El detalle clave está en el corte: entallado y ligeramente cropped, lo que permite marcar la silueta y compensar el volumen oversize del jean.

El toque distintivo llega de la mano del accesorio: un bolso de mano en un vibrante amarillo. Este “pop of color” no solo rompe con la paleta dominada por el denim y el rojo, sino que eleva el conjunto y le aporta un guiño sofisticado a un look que, en esencia, es casual. Es un recurso simple pero efectivo, que confirma el poder de los accesorios para transformar cualquier outfit.

En cuanto a los complementos, la hija de María Vázquez demostró que la estética Y2K se refuerza con unas gafas de sol pequeñas y rectangulares, un ícono indiscutido de fines de los 90 y principios de los 2000. El calzado, apenas visible por el largo del pantalón, son unas zapatillas chunky, en sintonía con el ADN skater del conjunto.

El resultado es un estilismo cómodo pero cuidadosamente pensado, donde cada pieza cumple un rol clave. Myla Cambiaso logra así un equilibrio entre lo deportivo y trendy, consolidando un look ideal para una salida de día o un evento relajado, con una impronta joven, moderna y absolutamente vigente.