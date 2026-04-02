Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez, mostró su impresionante vestidor

Myla Cambiaso es la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, que decidió forjar su propio camino a través de las redes sociales y la moda. Con una gran conexión con sus seguidores, a quienes les comparte su día a día y sus looks para cada ocasión, la joven se convirtió en una influencia de la moda muy reconocida por muchos. Sin embargo, en los últimos días, sorprendió a todos al mostrar la intimidad de su hogar y revelar el impresionante vestidor que tiene.

Myla Cambiaso

Así es el gran vestidor de Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez

La familia Vázquez-Cambiaso tienen un gran renombre dentro de la industria de la moda y el polo. Tanto padres como hijos muestran su pasión y elegancia al momento de elegir los mejores looks y presentarse en importante competencias del deporte. Myla Cambiaso es la menor de todos ellos. Con apenas 15 años, dejó en claro que es una fanática de la moda y de las redes sociales, haciendo crecer su presencia dentro de TikTok. Allí, con más de 29 mil seguidores, muestra su vida de lujo e impone la moda sensual y sofisticada.

En uno de sus últimos videos, compartió un blog de un día con ella para prepararse para ir a ver el polo en el Campo Argentino en Palermo. La joven comenzó con el makeup y vestuario, y fue ahí que mostró su impresionante vestidor. El mismo mantiene el estilo pulcro del total white, y presenta un mueble para guardar joyería en el centro. Sus looks de reconocidas marcas se encuentran guardados en bolsas para su protección, al igual que sus zapatos, dejando en claro el orden y la pasión que ella tiene por su propia ropa. El lugar llamó la atención de todos sus seguidores, que no dudaron en halagarlo y tomarlo como ejemplo.

El vestidor de Myla Cambiaso

Siguiendo los pasos de su mamá: Myla Cambiaso, tiktoker de la moda

Mía Cambiaso sigue los pasos de sus padres, siendo una influencia en el equipo femenino del polo y en la moda en redes sociales. Adolfo "Poroto" Cambiaso siguió a su padre, y es una de las grandes figuras jóvenes del polo mundial. Sin embargo, Myla Cambiaso sorprendió a todos al tener su cuenta de Instagram en privado, y optar por TikTok para volverse una influencer de la moda.

En todo momento, acompaña a su mamá con grandes marcas de ropa, pero decidió forjar su propio camino, compartiendo videos y trends que le permiten mostrar su estilo personal. Con solo 15 años, y tras tener una fiesta de lujo con sus seres queridos, dejó en claro que la elegancia es lo más elegido por ella, al igual que los colores pasionales y sensuales. Es por eso que sus seguidores piden por conocer más de su intimidad y de cómo elige los looks para cada ocasión.

Myla Cambiaso, María Vázquez

Es así como decidió hacer un blog de un día con ella para el polo en Palermo, y mostró su inmenso vestidor, donde guarda sus looks de gala. Myla Cambiaso dejó en claro con la organización que mantiene y el cuidado en cada prenda que es una fiel seguidora de su mamá, María Vázquez, y que le da mucha importancia a la moda. Sus seguidores no tardaron en destacarlo y halagaron cómo es el espacio solo de ella, al igual que algunas de las prendas que se podían lucir.

A.E