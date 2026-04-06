Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López, fue visto "infraganti" con su presunta nueva novia: la foto

La vida de Wanda Nara y Maxi López son de las más comentadas en mundo del espectáculo, siendo protagonistas de grandes polémicas de los últimos años. Además, ambos cuentan con gran popularidad, motivo por el cual cada uno de sus movimientos genera gran interés y este aspecto lo heredó su primogénico, Valentino. El adolescente de 17 años acapara la atención en relación a su carrera futbolística, pero también en cuestiones del corazón.

En las útlimas semanas, se filtró que el joven terminó su noviazgo con Carola Sánchez Aloe tras casi dos años de relación. La joven fue quien en redes sociales confirmó la ruptura, desde entonces las especulaciones son diversas, respecto a los motivos por los que llegaron a esa determinación como así también sobre un posible nuevo roamance de Valentino.

La foto de Valentino López con una joven que despertó rumores de romance

Herededo de la popularidad de Wanda Nara y Maxi López, Valentino López se convirtió en uno de los adolescentes influencers del momento, aunque tiene una activa presencia en redes sociales, a diferencia de sus padres, su vida amorosa la intenta resguardar. Así lo demostró luego de terminar su vínculo amorosa con Carola, guardando silencio sobre el momento que atrevesaba.

Sin embargo, su vida amorosa es de gran interés y en las últimas horas se dio a conocer que estaría comenzando una nueva relación. Fue Marcia Frisciotti en su cuenta Gossipeame compartió una imagen en la que se lo puede ver al joven acompañado de una chica. “Primicia: Valentino López, hijo de Maxi y Wanda, en los cines del DOT con una nueva conquista post separación”, escribió la también panelista de Este es el show (eltrece).

La foto fue tomada por una persona que estaba presente en el centro comercial mencionado y se ve a los jóvenes caminando por las instalaciones, sin embargo no se visualizan gestos cariñosos que indicaran una relación amorosa. Tampoco se conoce la identidad de la chica, por lo que se instalan diversas preguntas sobre la situación amorosa de la adolescente.

Por su parte, tanto Wanda Nara como Maxi López no hablan de la vida privada de sus hijos. En alguna ocasación, la conductora se había mostrado con su nuera, a quien le expresaba su cariño. No obtanto, no hizo comentarios sobre la rupto, preservando el perfil de Valentino. Lo cierto es que si el joven comenzó un nuevo romance, en redes sociales no tardará en verse una confirmación debido al gran uso que los jóvenes en la actualidad tienen con las plataformas digitales, donde muestran gran parte de sus vidas.