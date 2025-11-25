martes 25 de noviembre del 2025
CELEBRIDADES Hoy 17:39

María Vázquez y su hija, Myla Cambiaso, posaron juntas para apoyar a Adolfo y Poroto Cambiaso

Con looks frescos y una unión evidente, madre e hija protagonizaron una de las fotos más comentadas de la jornada deportiva.

María Vázquez y Myla Cambiaso
María Vázquez y Myla Cambiaso | Instagram

María Vázquez compartió en sus redes varias postales familiares tomadas durante una de las jornadas de polo en las que su esposo y su hijo participaron. Entre todas las imágenes del día, una de las que más se destacó fue la que tomó junto a su hija Myla, en un entorno natural y con un clima distendido que dejó ver un momento tranquilo compartido entre madre e hija. 

María Vázquez y su hija, Myla Cambiaso, posaron juntas en una jornada de polo

En la fotografía se ve a María posando con un vestido largo blanco, de estilo bohemio, tejido y semitransparente, que combina encaje, detalles artesanales y un diseño muy ligado a su estilo clásico y relajado. Llevó el cabello suelto con ondas naturales y completó el look con accesorios finos y un bolso rojo que sumó un toque de color. A su lado aparece Myla, con un conjunto en tonos vibrantes: un vestido suelto fucsia, manga tres cuartos y un anillo protagonista que resalta su estilo fresco y juvenil. En la imagen se las ve sonriendo y abrazadas, disfrutando del momento en un entorno de jardines y luz natural que potencia el clima familiar.

María Vázquez y Myla Cambiaso
María Vázquez y Myla Cambiaso

Además de esa postal madre-hija, María compartió otra imagen de su look completo desde otro ángulo, donde se aprecia mejor la caída etérea del vestido y el contraste llamativo del bolso rojo. La fotografía, tomada al aire libre, muestra la armonía del paisaje con el outfit elegante pero descontracturado que eligió para la jornada deportiva.

María Vázquez y Myla Cambiaso
María Vázquez

También publicó una escena tomada desde la cancha de polo, donde se observa a dos jugadores, Poroto Cambiaso y un compañero suyo, acercándose al borde del campo mientras saludan a familiares y allegados. La foto captura el clima del evento, con tribunas llenas, cielo despejado y la adrenalina propia del torneo. María acompañó ese momento con orgullo, mostrando el detrás de escena del partido y la dinámica familiar que la rodea.

María Vázquez y Myla Cambiaso
Poroto Cambiaso en la jornada

Las imágenes, en conjunto, retratan una jornada especial en la que la modelo, además de compartir su presencia apoyando a su familia en la cancha, eligió mostrar una instantánea posando con Myla que permitió ver el vínculo cercano que mantienen y cómo ambos estilos —el de madre e hija— se complementan en una misma foto llena de frescura y elegancia.

 

F.A

