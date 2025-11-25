María Vázquez y su hija, Myla Cambiaso, posaron juntas para apoyar a Adolfo y Poroto Cambiaso

María Vázquez compartió en sus redes varias postales familiares tomadas durante una de las jornadas de polo en las que su esposo y su hijo participaron. Entre todas las imágenes del día, una de las que más se destacó fue la que tomó junto a su hija Myla, en un entorno natural y con un clima distendido que dejó ver un momento tranquilo compartido entre madre e hija.

María Vázquez y su hija, Myla Cambiaso, posaron juntas en una jornada de polo

En la fotografía se ve a María posando con un vestido largo blanco, de estilo bohemio, tejido y semitransparente, que combina encaje, detalles artesanales y un diseño muy ligado a su estilo clásico y relajado. Llevó el cabello suelto con ondas naturales y completó el look con accesorios finos y un bolso rojo que sumó un toque de color. A su lado aparece Myla, con un conjunto en tonos vibrantes: un vestido suelto fucsia, manga tres cuartos y un anillo protagonista que resalta su estilo fresco y juvenil. En la imagen se las ve sonriendo y abrazadas, disfrutando del momento en un entorno de jardines y luz natural que potencia el clima familiar.

María Vázquez y Myla Cambiaso

Además de esa postal madre-hija, María compartió otra imagen de su look completo desde otro ángulo, donde se aprecia mejor la caída etérea del vestido y el contraste llamativo del bolso rojo. La fotografía, tomada al aire libre, muestra la armonía del paisaje con el outfit elegante pero descontracturado que eligió para la jornada deportiva.

María Vázquez

También publicó una escena tomada desde la cancha de polo, donde se observa a dos jugadores, Poroto Cambiaso y un compañero suyo, acercándose al borde del campo mientras saludan a familiares y allegados. La foto captura el clima del evento, con tribunas llenas, cielo despejado y la adrenalina propia del torneo. María acompañó ese momento con orgullo, mostrando el detrás de escena del partido y la dinámica familiar que la rodea.

Poroto Cambiaso en la jornada

Las imágenes, en conjunto, retratan una jornada especial en la que la modelo, además de compartir su presencia apoyando a su familia en la cancha, eligió mostrar una instantánea posando con Myla que permitió ver el vínculo cercano que mantienen y cómo ambos estilos —el de madre e hija— se complementan en una misma foto llena de frescura y elegancia.

F.A