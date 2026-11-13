Natalia Oreiro, Zaira Nara y Aurora Figueras demuestran que el baby blue es el color del verano 2027

La llegada de los meses cálidos trae siempre una renovación en la paleta cromática, pero pocas veces un tono logró concentrar tanta unanimidad en el universo de la moda. Las principales pasarelas internacionales y las figuras influyentes de la moda -como Natalia Oreiro, Zaira Nara y Aurora Figueras - adoptaron esta tonalidad luminosa, desplazando a los neutros clásicos para proponer estilismos donde la frescura y la delicadeza mandan.

Lejos de ser una opción exclusiva de la alta costura, este matiz celeste se instaló en las calles, en los eventos de gala y en las apuestas urbanas más relajadas, confirmando que la temporada estival se viste de cielo.

Pasarelas internacionale y el estilo de las estrellas

En las últimas presentaciones de las capitales de la moda, casas de lujo como Chanel, Prada, Miu Miu y Jacquemus convirtieron al azul pastel en el eje central de sus colecciones. Las pasarelas se llenaron de túnicas de seda liviana, trajes sastreros cruzados, faldas midi con transparencias y vestidos etéreos firmados por estas grandes marcas, buscando transmitir una estética de calma y optimismo.

El baby blue en numerosos desfiles internacionales

Las referentes internacionales no tardaron en sumarse: Anne Hathaway, embarazada, deslumbró con jeans y una blusa halter en esta gama celeste, aportando su elegancia clásica característica; Hailey Bieber adoptó la tendencia en las calles luciendo un minivestido de estética minimalista; y Ana de las Armas optó por piezas sofisticadas de diseño europeo que resaltaron su frescura natural en los Latin Grammy.

Hailey Bieber, Ana de las Armar y Anne Hathaway

Desde Natalia Oreiro, Zaira Nara y Aurora Figueras: Las referentes del baby blue

La moda no tardó en sumarse a esta corriente estética, desplegando looks memorables que definieron la temporada. Natalia Oreiro brilló con un estilismo sofisticado al lucir una camisa celeste intervenida con apliques florales bordados y detalles románticos, combinando la elegancia clásica con un aire fresco y veraniego. Zaira Nara optó por una propuesta sumamente audaz y versátil, integrada por una blusa liviana de mangas abullonadas en color celeste suave que contrastó con piezas en tonos vibrantes y sandalias minimalistas, marcando tendencia en cada aparición pública.

Antonela Roccuzzo en versión sport chic y Natalia Oreiro deslumbró con su vestido con flores

Por su parte, Antonela Roccuzzo se inclinó por una estética urbana y relajada, combinando pantalones de jean de inspiración retro con accesorios urbanos que aportaron un equilibrio perfecto de lujo sutil. Pampita demostró su versatilidad inigualable al lucir prendas etéreas en tonalidades celestes que realzaron su elegancia natural, mientras que Rossella Della Giovampaola apostó por una impronta europea y sofisticada, incorporando la gama del azul pastel a través de un vestido strapless de alta costura.

Pampita en un conjunto matchie matchie; y Rossella Della Giovampaola en strapless midi

A su vez, Laurita Fernández apostó por conjuntos diurnos de blusas vaporosas con transparencias y lazos al cuello en la misma gama cromática, demostrando que el color se adaptó con naturalidad a los compromisos al aire libre; Julieta Nair Calvo eligió vestidos vaporosos y de líneas románticas que reflejaron una frescura canchera ideal para las tardes estivales; Nicole Neumann integró el celeste en propuestas de estilo bohemio y sastrería clásica, manteniendo siempre una línea de sofisticación urbana; Candela Vetrano aportó su costado más lúdico y alternativo, combinando texturas vanguardistas con tonalidades suaves que rompieron los moldes tradicionales; y finalmente Aurora Figueras deslumbró con una sofisticada apuesta en total denim de corte strapless complementada con una cartera matelaseada en color baby blue, fusionando la vanguardia urbana con una elegancia impecable.

Nicole Neumann con chaqueta estilo Chanel, y Aurora Figeras con mini cartera baby blue

Claves de estilo: cómo combinarlo y qué colores elegir

Para incorporar esta propuesta cromática con éxito y lograr conjuntos equilibrados, los expertos en moda recomiendan tener en cuenta ciertas combinaciones clave que funcionaron a la perfección:

*Rojo vibrante: Una de las duplas más potentes de la temporada. El contraste entre la frialdad del celeste y la calidez enérgica del rojo generó un impacto visual inigualable, ideal para quienes buscaron destacar.

*Blanco y tonos crudos: La alternativa más clásica y luminosa. Funciona como un acierto indiscutido para los días de sol, aportando una estética mediterránea, limpia y sumamente fresca.

Julieta Nair Calvo y Cande Vetrano, el baby blue en vestidos de diferentes estilo

*Gris perla y plateado: Una mezcla sofisticada que aporta urbanismo y elegancia sobria. Los accesorios metalizados en plata realzan el costado más chic del azul pastel.

*Denim sobre denim: Integrar prendas de jeans tradicionales con accesorios o camisas en baby blue crea un juego texturado moderno y descontracturado.

Zaira Nara y Laurita Fernández apostaron por el el color sielo en camisas

*Negro para la noche: Combinarlo con prendas oscuras le otorga un aire de sofisticación nocturna, alejando al celeste de su faceta exclusivamente diurna.

De esta manera la impecable aparición de Aurora Figueras con su diseño de total denim estructurado con mini cartera celeste; Natalia Oreiro con su estampado floral; y la versatilidad de Zaira Nara jugando con contrastes audaces y siluetas urbanas redondearon un mensaje contundente: el baby blue llegó para quedarse y se consolidó como el sello definitivo del verano 2027.