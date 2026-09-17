De Flor de la V y Nequi Galotti a India Ortega y Mauara Reynal: los mejores looks del desfile de Adrián Brown

Flor de la V, Nequi Galotti, India Ortega y Mauara Reynal fueron algunas de las figuras que dijeron presente en el desfile de Adrián Brown, una jornada dedicada a la moda. Las cuatro compartieron protagonismo durante la presentación de Anthesis, la nueva colección del diseñador para la temporada Primavera-Verano 2026/27.

Los looks que destacaron en el desfile de Adrián Brown

La presentación de Anthesis estuvo acompañada por una variada selección de looks entre los invitados, con elecciones que se destacaron durante la jornada. Los distintos estilos se hicieron presentes en una cita que reunió a figuras del espectáculo, los medios y la moda junto a Adrián Brown, entre ellas Georgina Barbarossa, Pamela Saguier, Julieta Novarro junto a su hija Lola Jinkis, Mónica Gutiérrez, Débora Plager, Marina Achával, Mora Furtado, Fabián Medina Flores y Anamá Ferreira.

Flor de la V, Nequi Galotti, India Ortega y Mauara Reynal en el desfile de Adrián Brown

Ale García, Majo Dibetto, Ximena Puig, Julieta Novarro, Mónica Gutiérrez, Debora Plager y Priscila Evangelista

Adrián Brown, Debora Plager, Georgina Barbarossa y Marina Achaval

Wally Diamante, Josefina Lynch, Natalia Lobo, Mora Furtado y Pamela Saguier

Así fue el desfile de Adrián Brown

Bajo el nombre Anthesis, Adrián Brown presentó una colección inspirada en el instante en que una flor alcanza su máxima apertura. Sin embargo, la propuesta toma esa imagen como punto de partida para explorar la transformación, el movimiento y la evolución de las formas. La colección Primavera-Verano 2026/27 plantea un diálogo entre lo orgánico y lo escultórico, mientras las formas se abren, se desplazan, se multiplican y adquieren nuevas proporciones.

Así fue el desfile de Adrián Brown

Así fue el desfile de Adrián Brown

Así fue el desfile de Adrián Brown

Con una primera fila que reunió distintos referentes de la escena local, Flor de la V, Nequi Galotti, India Ortega y Mauara Reynal estuvieron entre las figuras que acompañaron a Adrián Brown en esta presentación. Sus elecciones de estilo se sumaron a una jornada en la que Anthesis marcó el regreso del diseñador con una propuesta pensada para la próxima temporada.