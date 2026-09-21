Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra: tres looks con estilo propio para la presentación de la nueva fragancia de Paloma Herrera

El universo de la perfumería nacional se vistió de gala el jueves 17 de septiembre de 2026 para uno de los acontecimientos más esperados de la temporada. Paloma Herrera reunió a las máximas figuras del espectáculo y el diseño, entre las que se encontraban Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra, para que fueran parte de una deslumbrante presentación oficial en el distinguido Alvear Palace Hotel. En este marco tan especial, introdujo al mercado su cuarta y más reciente creación aromática, denominada Paloma Herrera Intense, una propuesta de carácter gourmand, sensual y sofisticada que enamoró a los expertos.

Las tres modelos terminaron monopolizando las miradas de la prensa especializada con su sola presencia, marcando tendencia absoluta gracias a elecciones estilísticas impecables que ratificaron su vigencia y su indiscutible sofisticación innata en las noches porteñas.

Nequi Galotti, Paloma Herrera

Del vestido verde esmeralda hasta la apuesta por la sastrería: los tres estilos de Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra

La noche de Paloma Herrera no solo marcó glamour y elegancia en la industria de la perfumería y la moda nacional, sino que también fue el centro de atención de los buscadores de tendencias. Uno de los estilos que se lucieron fue el regreso de la sastrería con impronta masculina reinventada. El mismo encontró en Evelyn Scheidl a su máxima exponente de la gala . La modelo impactó con un traje sastre negro texturado de doble abotonadura, que destaca por sus solapas de raso satinado en contraste absoluto. Para cortar la rigidez del conjunto y aportar una cuota de sofisticación clásica, sumó una delicada camisa blanca cerrada hasta el cuello, rematada con un sutil juego de solapas rígidas que emulaban un smoking tradicional.

Si bien la elegancia del traje es una de las opciones tendencia que se lucieron, las elecciones cromáticas llamativas también volvieron al centro de escena. Nequi Galotti deslumbró apostando a la fluidez y a la nobleza textil mediante un imponente vestido de terciopelo verde esmeralda. El diseño, de largo midi y mangas tres cuartos con sutil volumen en los hombros, presentaba un escote en V cruzado que estilizaba su figura de manera orgánica. Una cinta de la misma tela ceñía la cintura con un lazo delicado, confiriéndole una silueta sumamente romántica y sofisticada. Para contrarrestar la opulencia y el brillo propio del velvet, Nequi optó por accesorios minimalistas de alto impacto: unas refinadas botas caña alta negras de terminación en punta y una icónica cartera de hombro con cadena entrelazada, consolidando una propuesta perfecta para el clima de media estación.

Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra: tres looks con estilo propio para la presentación de la nueva fragancia de Paloma Herrera

Cerrando la comitiva que dio cátedra a mujeres +70, Teresa Calandra demostró una vez más por qué es considerada una auténtica influencia del estilismo porteño, volcándose por un osado pero refinado juego de volúmenes y texturas. La conductora y diseñadora deslumbró con un conjunto total black donde la pieza estrella fue una capa corta de plumas y volados, dispuesta sobre sus hombros para generar una silueta dramática y teatral de alta costura. Por debajo, estructuró el look con una remera básica de cuello cerrado y unos pantalones negros con franja lateral satinada, emulando la sofisticación de un esmoquin moderno.

Las elecciones de las tres celebridades no fueron azarosas, sino que reflejaron de forma fidedigna las corrientes globales que dominan las pasarelas de París y Milán en esta nueva temporada de alta costura. La apuesta por el lujo silencioso y la sastrería oversize vista en Evelyn dialoga directamente con las últimas colecciones que buscan empoderar la figura femenina a través de líneas puras. Asimismo, el uso del terciopelo texturado en tonos joya adoptado por Nequi replica la tendencia hacia el romanticismo opulento, donde las materialidades pesadas y los colores vibrantes desplazan al minimalismo chato. Finalmente, las plumas volumétricas y los detalles tridimensionales que exhibió Teresa se alinean con la corriente del neodramatismo nocturno, consolidando el regreso triunfal de los ornamentos maximalistas como el recurso definitivo para imponer tendencia en los eventos más exclusivos del planeta.

Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra: tres looks con estilo propio para la presentación de la nueva fragancia de Paloma Herrera

De este modo, la deslumbrante presentación de la fragancia consolidó una noche donde la sofisticación y el sello propio fueron los grandes protagonistas. A través de la sastrería y el terciopelo, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra demostraron que las tendencias internacionales alcanzan su máxima expresión cuando se fusionan con la elegancia atemporal.

A.E