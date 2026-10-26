De Nequi Galotti y Valeria Mazza a Flor de la V: todos los looks del exclusivo cumpleaños de Fabián Medina Flores

Durante el fin de semana, Fabián Medina Flores celebró por todo lo alto su cumpleaños en el Círculo Italiano, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Para la ocasión, el diseñador reunió a varias figuras del mundo del espectáculo y la moda, que lo acompañaron en una cena especial y llena de detalles.

Cumpleaños de Fabián Medina

Entre los invitados estuvieron Nequi Galotti, Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Flor de la V, Darío Barassi, el Pollo Álvarez, Mariano Martínez, Rocío Vivas y muchos más. La ocasión permitió ver diferentes propuestas de estilo, desde los vestidos negros con brillo que eligieron algunas de las invitadas hasta el traje azul marino que lució el cumpleañero.

De Nequi Galotti a Valeria Mazza y Flor de la V: los looks del cumpleaños de Fabián Medina Flores

Para celebrar su nueva vuelta al Sol, Fabián Medina Flores eligió un traje azul marino con finas rayas verticales, combinado con una camisa blanca. El conjunto mantuvo una línea clásica y elegante, con algunos detalles que le dieron un sello personal: un pañuelo verde estampado en el bolsillo del saco, anteojos de marco oscuro y un pin en la solapa.

Valeria Mazza, Flor de la V, Alejandro Gravier y Nequi Galotti

Nequi Galotti, por su parte, apostó por un vestido negro de largo midi cubierto de lentejuelas, una elección que le aportó brillo a su look de noche. El diseño se destacó por el escote en V pronunciado y el drapeado central, que acompañó la silueta. Las mangas a medio brazo ligeramente acampanadas en los puños, sumaron movimiento a la prenda y completaron una propuesta sofisticada.

Los mejores looks del cumpleaños de Fabián Medina

Valeria Mazza también eligió el negro para la celebración, aunque con un diseño que incorporó detalles de encaje blanco. La modelo lució un vestido de largo midi, entallado en la parte superior y con una falda ligeramente acampanada. El acabado de lentejuelas aportó brillo, mientras que el encaje en el escote y el ruedo generó un contraste delicado con el resto de la prenda.

Así fue el cumpleaños de Fabián Medina

Flor de la V, en tanto, optó por un conjunto negro que combinó sastrería con detalles de impronta sensual. Llevó un blazer oversize de corte recto y solapas amplias sobre un top satinado con escote pronunciado. La propuesta se completó con una falda negra adornada con motivos brillantes y detalles de plumas en el bajo, que sumaron textura y movimiento.

La espectacular torta y los invitados que dijeron presente en la fiesta de Fabián Medina

Uno de los detalles de la celebración de Fabián Median fue la torta, que presentó un diseño original en tonos verdes y dorados. Tenía una cobertura verde oliva con acabado texturizado y pinceladas más oscuras que aportaban profundidad. En la parte superior, una decoración dorada con forma de esfera irregular se combinó con pequeñas velas, en contraste con el color de la cobertura.

Dario Barassi y Mariano Martínez en el cumpleaños de Fabián Medina

Además de Nequi Galotti, Valeria Mazza y Flor de la V, la cena contó con la presencia de Alejandro Gravier, Darío Barassi, el Pollo Álvarez, Mariano Martínez y Rocío Vivas. La reunión convocó a figuras de distintos ámbitos en el Círculo Italiano, en una celebración que combinó moda y detalles especialmente elegidos para el cumpleaños de Fabián Medina Flores.