De Pampita y Guillermina Valdés a Nequi Galotti y Teresa Calandra: Los mejores looks de la gala de Make-A-Wish

Pampita, Guillermina Valdés, Nequi Galotti y Teresa Calandra asistieron a la tradicional gala solidaria de la fundación Make-A-Wish en el Alvear Palace Hotel. Con estilos sofisticados y detalles que marcaron la diferencia, las celebrities se destacaron con sus elecciones de moda.

Los mejores looks de la gala de Make-A-Wish: Pampita, Guillermina Valdés y más invitadas destacadas

La fundación Make-A-Wish Argentina celebró su tradicional gala anual con una velada solidaria que reunió a distintas figuras del espectáculo y la moda. Bajo el nombre de “Hallowish”, la noche tuvo una ambientación inspirada en una elegante combinación de dorado y negro, en vísperas de Halloween.

Pampita, Guillermina Valdés, Nequi Galotti y Teresa Calandra fueron algunas de las invitadas que se destacaron con sus propuestas de gala. La modelo eligió un estilismo total black que combinó elegancia y sensualidad. La prenda principal fue un vestido de terciopelo con escote en V pronunciado, corte asimétrico y tajos en la falda.

El look total black de Pampita (Crédito: Prensa)

Como complemento, Pampita sumó un blazer sastrero negro con botones dorados, que llevó sobre los hombros para reforzar el carácter sofisticado del conjunto. Un clutch negro y joyería delicada completaron la apuesta, en la que las texturas y los detalles marcaron la diferencia sin perder la sobriedad.

El look total black de Pampita (Crédito: Instagram)

Guillermina Valdés se inclinó por un vestido largo de gala al cuerpo, con cuello redondo y mangas largas. El diseño combinó una base nude con una trama translúcida y repleta de detalles brillantes en tono dorado, que aportaron luminosidad y un efecto visual delicado.

La elección se destacó por el juego de transparencias y la presencia de los destellos dorados, en sintonía con la estética de la velada. Para completar el estilismo, la actriz sumó un clutch negro rígido, un accesorio que acompañó el conjunto sin quitarle protagonismo al vestido.

El look dorado translúcido y con detalles brillantes de Guillermina Valdés (Crédito: Prensa)

Nequi Galotti apostó por un vestido negro de satén con escote cuadrado y tirantes anchos, ajustado a la cintura. La pieza se distinguió por sus volados de tul y gasa dispuestos en capas a los laterales, con cortes orgánicos y asimétricos que aportaron volumen y movimiento.

El look con personalidad de Nequi Galotti (Crédito: Prensa)

El contraste entre la superficie lisa del satén y la ligereza de los volados convirtió al vestido en una propuesta con personalidad. Como detalle final, la conductora sumó un bolso de mano rosa de color fucsia, un acento vibrante que rompió con la sobriedad del negro y le dio un giro moderno al estilismo.

Teresa Calandra se inclinó por una propuesta sobria y elegante, con un vestido largo negro de escote barco y hombros descubiertos. Las mangas largas y la silueta ajustada de corte recto reforzaron el carácter atemporal del diseño, una elección que puso el foco en la elegancia de las líneas simples. Para completar el look, la empresaria incorporó sandalias de tiras finas con apliques brillantes y un sobre de mano con detalles metálicos. Además, los accesorios sumaron destellos sutiles y acompañaron la estética de la gala solidaria.

El look minimalista de color negro de Teresa Calandra (Crédito: Prensa)

Misión solidaria y figuras: así fue la gala anual de Make-A-Wish

Más de 120 personas asistieron a la cena realizada en el Alvear Palace Hotel, donde se reunieron para acompañar la misión de Make-A-Wish: hacer realidad los deseos de niños, niñas y adolescentes que atraviesan enfermedades graves que amenazan sus vidas. En ese marco, la moda también tuvo su lugar con diseños sofisticados, texturas protagonistas y detalles que marcaron el estilo de cada invitada.

Entre los invitados también estuvieron, Donato de Santis y su esposa Micaela Paglayán, Franco Masini, Barbie Simons y Florencia de la V. Así, la gala anual de Make-A-Wish Argentina reunió moda, elegancia y solidaridad en una noche en la que las invitadas apostaron por estilos diversos.

Los mejores looks de la gala de Make-A-Wish fueron los de Pampita, Guillermina Valdés, Nequi Galotti y Teresa Calandra. Desde el terciopelo y la sastrería hasta las transparencias, los volados y las siluetas clásicas, cada una aportó su propia interpretación del dress code solicitado para el evento y logró llamar la atención.