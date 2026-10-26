Así está hoy Santos Mitre, hijo de Nequi Galotti y Bartolomé Mitre

Una reunión familiar permitió conocer cómo luce actualmente Santos Mitre, el hijo de Nequi Galotti y del recordado periodista y empresario Bartolomé Mitre. La exmodelo compartió imágenes de redes sociales del encuentro y sorprendió a sus seguidores con el aspecto del joven.

Nequi Galotti sorprendió a sus seguidores al mostrar el presente de su hijo Santos Mitre

Nequi Galotti abrió las puertas de su intimidad y reveló el plan que hizo junto a su familia. En este sentido, a través de sus redes sociales mostró que hizo un almuerzo con su seres queridos que está en Buenos Aires, entre los protagonistas de la jornada, apareció su hijo, quien actualmente tiene 26 años.

Nequi Galotti, Bartolomé Mitre y Santos Mitre//Instagram

En las fotografías, Santos Mitre se mostró colaborando con la preparación de la comida y luego posó junto a su madre y otro de los integrantes de su entorno, Bruno Lordi. La publicación generó una rápida reacción entre los seguidores de Galotti, quienes destacaron el parecido físico del joven con ella y el ambiente familiar que se reflejó en las postales.

“Asado en familia los que estamos en Buenos Aires”, escribió la conductora al acompañar las imágenes. En los comentarios, varios usuarios elogiaron a Santos y remarcaron sus rasgos. “Tu hijo es tu calco”, “Lindo, como la madre”, “Hermosa familia”, fueron algunas de las expresiones que recibió la publicación.

Nequi Galotti, Santos Mitre y Bruno Lordi//Instagram

Qué es de la vida de Santos Mitre, el hijo de Nequi Galotti y Bartolomé Mitre

Santos Mitre nació durante la relación que Nequi Galotti mantuvo con Bartolomé Mitre, una pareja que permaneció unida durante 28 años. Aunque ambos ya eran adultos cuando llegó su hijo, la presencia de Santos ocupó un lugar central en la vida familiar y fortaleció el vínculo entre ellos.

El joven mantiene un buen vínculo con su madre y en distintas ocasiones, sus publicaciones de redes sociales reflejaron momentos familiares, viajes y encuentros. Sin embargo, a diferencia de otros integrantes de su familia como su madre y su hermana Esmeralda Mitre, Santos eligió mantener un perfil bajo y no desarrollar una exposición pública constante.

Santos Mitre//Instagram

Sus redes sociales no suelen actualizarse con frecuencia. Las últimas publicaciones visibles corresponden a 2022, cuando compartió algunas escenas de su vida cotidiana. Desde entonces, sus apariciones públicas fueron esporádicas y, en general, vinculadas a reuniones familiares o acontecimientos importantes.

Además de su bajo perfil, Santos Mitre se enfocó en su formación académica y completó sus estudios universitarios y obteniendo el título de Licenciado en Relaciones Internacionales. De esta manera, el hijo de Galotti construyó un camino propio, alejado del mundo del espectáculo y de la intensa exposición mediática que rodeó a algunos miembros de su familia.

A seis años de la muerte de Bartolomé Mitre, Santos Mitre continúa llevando una vida reservada, acompañado por su madre y su familia. La reciente publicación de Nequi Galotti volvió a ponerlo en el centro de la escena, aunque sea por unos instantes, y permitió ver a sus seguidores cómo creció su hijo.