Con el mejor estilo urbano, Zaira Nara se la jugó por el low-rise baggy pants súper XXL

Zaira Nara sabe cómo imponer las tendencias más originales y alocadas, encontrando una fusión entre la moda, la comodidad y las apuestas arriesgadas. Desde atuendos de estilo campestre, la búsqueda de diferentes prendas y su amor por un detalle sensual, decidió sorprender a todos con un pantalón que enamoró a todos los del estilo urbano. En una fusión con lo lencero, se la jugó por el low-rise baggy pants súper XXL, demostrando una lejanía con lo ceñido al cuerpo.

Estilo urbano y apuesta Y2K: Zaira Nara impuso el low-rise baggy pants XXL

La moda urbana volvió a tomar relevancia en las últimas temporadas, fusionando los eventos nocturnos y salidas por la ciudad con las prendas cómodas y holgadas. Con una gran inspiración en el fashionismo Y2K, Zaira Nara comenzó a marcar algunas de las prendas más elegidas por los usuarios como sus favoritas, y les dio una vuelta de tuerca original y exagerada, marcando siempre su styling único. Es así como apuntó por el pantalón súper holgado, y enamoró a todos.

En una sesión de fotos de su marca favorita, la modelo lució el low-rise baggy pants. Se trata de unos pantalones extremadamente holgados, que le brindan movimiento a la caminata y le permiten sentirse cómoda, con tiro bajo. Es así como marcó el súper XXL, y lo cerró con un cinturón de gran tamaño total black. Sin embargo, para darle su detalle sensual, decidió no seguir con todo el estilo urbano dosmilero de las remeras holgadas. Por el contrario, sumó la lencería y apostó por un corset de encaje y transparencias, que combinaba con el azul del jean.

El low-rise baggy pants súper XXL de Zaira Nara

Chau skinny jeans: Zaira Nara marca lo holgado como la tendencia

Si hay una mujer en la industria de la moda que entiende de las tendencias, ella es Zaira Nara. Desde comienzo de la nueva temporada, ella demostró que los skinny jeans ya no eran una elección tan común, y apostó todo por lo holgado y los pantalones cómodos y sueltos.

En ocasiones, fue por un XXL, permitiendo libertad de movimiento y un juego urbano con las prendas. Sin embargo, también le dio chances a los Oxford, aquellos ceñidos en la parte superior y con una caída delicada, en una tendencia de disco. Todos ellos siempre los buscó combinar con zapatos o botas que siguieran con la idea que ella marcaba, y dejando en claro que la sensualidad es una parte importante para su estilo personal.

Zaira Nara y los diseños holgados

En las últimas horas, los expertos fashionistas y amantes de la moda quedaron enamorados de la apuesta del low-rise baggy pants súper XXL que marcó Zaira Nara. Los comentarios y halagos no tardaron en llegar a sus historias y posteos, donde mostró su look favorito de una sesión de fotos. La modelo volvió a coronarse como una influencer de la moda, muy conocedora en tendencias y apuestas originales, manteniendo un look al mejor estilo urbano.

A.E