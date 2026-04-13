Revelan el verdadero motivo de pelea de Paula Chaves y Zaira Nara: el audio filtrado que deja a Pampita en el medio

Durante meses, la distancia entre Paula Chaves y Zaira Nara quedó envuelta entre versiones que nunca terminaban de cerrarse. Pero en las últimas horas empezó a tomar fuerza una hipótesis mucho más delicada sobre el origen real de esa ruptura: un audio vinculado a la China Suárez que habría circulado entre ellas, terminado en manos de Wanda Nara y salido finalmente a la luz. La versión se contó en Puro Show (eltrece) y reavivó una pelea vieja que, lejos de apagarse, volvió a poner a las dos en medio de la polémica.

Paula Chaves y Zaira Nara: el audio filtrado que habría terminado de romper la amistad

Según se reconstruyó al aire, todo habría empezado cuando Paula Chaves recibió un audio en el que la China hablaba muy mal de Pampita. Angie Balbiani en aclaró PuroShow que se trataba de una información dicha “en potencial” y sin chequear, pero sostuvo que Paula se lo habría mandado a Zaira, Zaira luego se lo habría reenviado a Wanda y Wanda habría sido quien finalmente lo hizo público.

Paula Chaves y Zaira Nara

Esa secuencia, de acuerdo con la lectura que se instaló en el programa, sería la que terminó de quebrar una amistad de años que hasta hace poco parecía sólida. Asimismo, la teoría ganó todavía más fuerza porque dialoga con lo que Paula dejó entrever semanas atrás, cuando decidió mostrar chats privados con Zaira Nara después de sentirse aludida otra vez.

Paula Chaves y Zaira Nara: por qué Pampita quedó involucrada en la pelea

En ese descargo marcó una diferencia entre filtrar algo propio y avanzar sobre algo ajeno, una frase que ahora, vista desde la perspectiva de esta nueva versión, parece apuntar directo a esa supuesta cadena de reenvíos. Ahí, el problema ya no pasaría por un comentario aislado o por un desgaste entre amigas, sino por una traición mucho más concreta en un terreno donde la confianza era clave.

Lo que hace más delicada esta versión es que Pampita aparece mencionada en el audio que, supuestamente, desató todo. Es decir: no habría sido parte de la pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara, pero sí quedaría involucrada por el contenido de ese mensaje, ya que allí la China Suárez hablaría muy mal de ella, con frases durísimas y acusaciones personales. Hasta ahora, ninguna de las protagonistas confirmó públicamente esa reconstrucción, aunque el reciente cruce entre Paula y Zaira en un desfile volvió a reforzar la idea de que entre ellas pasó algo mucho más profundo que un simple malentendido.