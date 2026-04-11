Flavia Palmiero volvió a marcar tendencia con un estilismo que confirma que el denim total look sigue más vigente que nunca. En una producción de impronta minimalista, la empresaria apostó por un conjunto íntegramente en jean que combina actitud, comodidad y un guiño claro a la estética noventosa, hoy reinterpretada con una impronta más sofisticada.

Flavia Palmiero

Ni skinny ni wide leg: el jean de Flavia Palmiero que estiliza y es tendencia este otoño

El foco del outfit de Flavia Palmiero está puesto en el corte del jean: de tiro medio-alto y silueta relajada, se aleja del skinny para abrazar una moldería más amplia, casi recta, que estiliza sin perder confort. El detalle del ruedo doblado suma un aire descontracturado y permite lucir el calzado, un recurso clave en este tipo de looks. Este tipo de denim, más suelto y estructurado, se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la temporada, ideal para quienes buscan versatilidad sin resignar estilo.

En la parte superior, la conductora acompaña con una campera de jean clásica, entallada, con botones metálicos y bolsillos frontales. La lleva ligeramente abierta, generando un escote sutil que rompe con la rigidez del conjunto y aporta feminidad. Las mangas arremangadas refuerzan ese aire relajado, casi effortless, que equilibra perfectamente la fuerza del total denim.

El look total denim de Flavia Palmiero

El estilismo se completa con borcegos de cuero marrón, un calzado robusto que suma carácter y funcionalidad. De suela gruesa y acordonados, estos boots no solo aportan altura y presencia, sino que también contrastan con el azul del jean, creando una paleta cálida y otoñal. Este tipo de borcegos, de inspiración utilitaria, son tendencia absoluta: cómodos, versátiles y capaces de transformar cualquier look básico en uno con personalidad.

En cuanto al beauty look, Flavia Palmiero opta por un maquillaje natural que resalta sus facciones y un peinado suelto, con ondas suaves, que acompaña la estética relajada del outfit. El resultado es un equilibrio perfecto entre lo casual y lo chic.

Flavia Palmiero

Con este conjunto, la empresaria demuestra que el total denim no solo es un clásico atemporal, sino también una apuesta segura para lograr un look moderno, canchero y lleno de actitud.