Luisana Lopilato reveló su obsesión con el orden y dejó sin palabras a Nico Occhiato: “Acá las cosas se respetan”

Acostumbrada a compartir aspectos de su vida familiar, Luisana Lopilato volvió a dar que hablar tras una entrevista en el streaming Nadie dice nada, donde dejó en claro que el orden es una prioridad absoluta en su hogar. Con una personalidad metódica y disciplinada, la actriz no dudó en definirse como “re obsesiva de la limpieza”.

Luisana Lopilato

En ese contexto, recordó cómo fue la convivencia en los inicios de su relación con Michael Bublé, marcada por diferencias en cuanto a los hábitos cotidianos. Lejos de dejarlo pasar, Luisana Lopilato tomó una postura firme desde el principio, convencida de que las reglas claras son clave para la convivencia.

La drástica decisión que tomó con Michael Bublé

Durante la charla, Luisana Lopilato sorprendió al contar una anécdota insólita. Según relató, al comienzo de la relación el cantante canadiense tenía la costumbre de dejar la ropa y las zapatillas tiradas por toda la casa. Cansada de la situación, decidió actuar sin vueltas.

“Agarré todo y se lo tiré a la pileta”, contó entre risas, dejando atónitos a los presentes. Aunque en un principio Michael Bublé pensó que se trataba de una broma, ella fue tajante: “No, acá las reglas son así”. Con ese gesto, dejó en claro desde el inicio cuál era su postura respecto al orden.

Las reglas que Luisana Lopilato tiene a sus hijos

Más allá de la anécdota, Luisana Lopilato explicó que ese mismo enfoque lo aplica en la crianza de sus cuatro hijos. Con una rutina exigente, busca inculcarles hábitos desde pequeños, especialmente en lo que respecta al orden y la responsabilidad.

Luisana Lopilato

“Ahora logré que cada vez que terminan de jugar guarden lo que usaron antes de sacar otra cosa”, aseguró Luisana Lopilato, destacando uno de los logros que más valora en la dinámica familiar. Además, reveló que incluso durante las vacaciones mantiene ciertas pautas vinculadas al estudio: al menos dos veces por semana, sus hijos deben repasar contenidos para no perder el ritmo escolar, una decisión que refleja su mirada estructurada y comprometida con la educación de sus pequeños.