Ni oversize ni lencería a la vista: Pampita impone el “bandage dress” como la tendencia que esculpe la figura

Convertida en un referente indiscutido del estilo, Pampita volvió a demostrar su capacidad para anticipar y consolidar tendencias durante el Buenos Aires Fashion Sunset, by Leo Saleh, donde deslumbró con un look que rápidamente dio de qué hablar. Dueña de una estética pulida y coherente, cada una de sus apariciones públicas se transforma en una verdadera declaración fashionista.

El impresionante estilismo de Pampita

Lejos de los extremos que dominaron las últimas temporadas, como el oversize o la lencería expuesta, Pampita apuesta por una silueta más controlada, donde la construcción de la prenda cobra protagonismo. En esta ocasión, el “bandage dress” se posiciona como la pieza clave de un look que equilibra sensualidad y sofisticación.

El impresionante vestido de Pampita

El protagonista absoluto del estilismo de Pampita es un vestido tipo bodycon que se ajusta al cuerpo como una segunda piel, destacando la figura sin necesidad de artificios. La clave está en su construcción: un diseño con impronta de corsetería en la zona del busto que aporta estructura y eleva el conjunto, transformándolo en una pieza de alto impacto.

El impresionante estilismo de Pampita

El tono nude, cuidadosamente elegido, refuerza el efecto piel y aporta continuidad visual, logrando una estética limpia y elegante. Este tipo de diseño no deja margen para errores: la confección debe ser impecable para sostener el resultado final. Así, el vestido no solo estiliza, sino que también comunica precisión y control.

Los accesorios que potenciaron el look de Pampita

Para acompañar una prenda tan protagonista, el styling apuesta por la sutileza. Pampita eligió llevar el cabello suelto con ondas suaves, sumando naturalidad al conjunto, mientras que el maquillaje luminoso refuerza el concepto de piel real y fresca.

El impresionante estilismo de Pampita

Sin accesorios llamativos, el foco del estilismo de Pampita se mantiene en la silueta, aunque un detalle logra romper la neutralidad: las uñas en rojo, un acento pequeño pero estratégico que aporta carácter sin interferir en la armonía general. El resultado es un look donde menos es más, pero ejecutado con una precisión que marca tendencia.